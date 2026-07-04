Vuelve la polémica por las camas hospitalarias en verano: SATSE cifra 260 cierres y el SES lo niega

El debate sobre la gestión de camas hospitalarias durante el verano sitúa en posiciones distintas al Sindicato de Enfermería (SATSE) y al Servicio Extremeño de Salud (SES). El sindicato cifra en 260 las camas afectadas en Extremadura y advierte de que esta situación se traducirá "en un nuevo verano con más esperas y sin personal suficiente". La Administración sanitaria desmiente ese dato y sostiene que las reorganizaciones previstas se limitan a algunos hospitales, serán temporales y no comprometerán la atención a los pacientes.

SATSE considera que se trata de un problema recurrente cada verano, que "empeora la atención, alarga aún más las esperas y sobrecarga al personal sanitario". Por su parte, el SES defiende que dispone de un Plan de Verano para garantizar la asistencia y asegura que las contrataciones se realizan durante todo el año, con un refuerzo específico en los meses estivales para planificar las sustituciones.

Para SATSE, los hospitales no cuentan con personal suficiente para sustituir a los profesionales que se marchan de vacaciones o causan baja. El sindicato atribuye esta situación a que las administraciones sanitarias recurren a la "salida fácil" de cerrar camas en lugar de planificar las necesidades de personal durante todo el año.

El SES responde que la plantilla del Servicio Extremeño de Salud cuenta con 1.167 profesionales más que al inicio de esta legislatura y recuerda que también se han anunciado 48 nuevas plazas de médicos. Además, señala que este verano destinará más de 16,5 millones de euros —dos millones más que el año pasado— a cubrir vacaciones, permisos y mejoras retributivas. Según la Administración sanitaria, ese esfuerzo permitirá mantener una cobertura similar a la del verano de 2025, superior al 80%.

Situación en los hospitales extremeños

El SES sostiene que la mayoría de las áreas sanitarias mantendrán su actividad habitual durante el verano y niega un cierre generalizado de camas. En Badajoz, asegura que el Hospital de Día Médico-Quirúrgico del Hospital Materno Infantil permanecerá abierto durante todo agosto, como ya ocurrió el año pasado, y que seguirán operativas tanto la UCI como la Unidad de Reanimación del Hospital Perpetuo Socorro. Además, este centro dispondrá de 125 camas, 25 más que hace dos veranos.

En Mérida, la Administración sanitaria afirma que mantendrá abiertas 20 camas adicionales para pacientes que requieran ingreso tras una intervención quirúrgica. También asegura que las áreas de Llerena-Zafra, Cáceres y Plasencia no prevén el cierre de plantas durante el periodo estival. En esta última solo se llevarán a cabo actuaciones puntuales en Maternidad, que, según el SES, no tendrán repercusión asistencial.

Las reorganizaciones previstas se concentrarán en otras áreas. Coria reducirá temporalmente 14 camas; Navalmoral de la Mata cerrará 15 por actuaciones de mejora, aunque mantendrá operativa la Unidad de Corta Estancia; y Don Benito-Villanueva cerrará de forma temporal 18 camas para acometer obras de mejora. El SES no facilita una cifra global de camas afectadas, aunque rechaza la estimación de las 260 realizada por SATSE.

La denuncia de SATSE por comunidades

SATSE cifra en más de 10.000 las camas hospitalarias que permanecerán cerradas este verano en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y asegura que su análisis se ha elaborado pese a la "opacidad y falta de transparencia" de algunos servicios de salud y gerencias, lo que, según el sindicato, ha impedido obtener información completa de todos los hospitales. "Solo en el caso de Madrid y Comunidad Valenciana no ha sido posible contar con ningún dato", señala la organización.

También advierte de que durante el verano se suspenden consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas que se aplazan hasta el final del periodo estival. Asimismo, sostiene que el porcentaje de enfermeras que no se sustituye alcanza el 40 o el 50% en algunas comunidades autónomas.

El SES, por su parte, insiste en que las actuaciones previstas en Extremadura responden a obras de mejora y reorganizaciones planificadas para minimizar el impacto asistencial. La Administración sanitaria asegura que su Plan de Verano permite garantizar la atención sanitaria al tiempo que asegura el derecho a las vacaciones y permisos de los profesionales.