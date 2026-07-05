Los nativos que ayudan a romper el hielo con los idiomas en las aulas extremeñas

Extremadura contará el próximo curso con auxiliares de conversación extranjeros para reforzar la enseñanza de idiomas en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. La comunidad se ha adherido al Programa de Auxiliares de Conversación Extranjeros en España 2026-2027, impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras mediante la incorporación de hablantes nativos como apoyo al profesorado. Según explica el Ministerio, los auxiliares participarán en las prácticas de conversación en lengua extranjera y desarrollarán su labor siempre bajo la supervisión de un profesor titular, dentro del intercambio intercultural que promueve el programa.

En total, se han sumado a la convocatoria 13 comunidades autónomas: Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. También participarán las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En el curso 2025-2026, Extremadura contó con 120 auxiliares de conversación extranjeros, según la estadística del Ministerio de Educación por comunidades autónomas e idioma. La mayoría correspondían a inglés, con 95 auxiliares, seguidos de francés, con 11; portugués, con 10; italiano, con tres; y alemán, con uno.

Nueva convocatoria

La nueva convocatoria ha sido consensuada con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para definir con mayor claridad las funciones de estos auxiliares. Educación señala que el documento incorpora un nuevo anexo en el que se recogen expresamente las actividades que no podrán realizar en ningún caso. Entre ellas figuran las tareas propias de una relación laboral y aquellas que corresponden de forma exclusiva al profesorado. Con ello, el Ministerio busca aportar seguridad jurídica a un programa cuya renovación había generado dudas en las últimas semanas.

La incertidumbre se había generado por las inspecciones impulsadas por el Ministerio de Trabajo, que cuestionaron el encaje de estos auxiliares al entender que algunas de sus funciones podían aproximarse a una relación laboral. Hasta ahora, el programa se articulaba como un intercambio cultural y formativo, con una asignación económica de 800 euros para manutención y alojamiento, pero sin contrato laboral. Esa situación llevó a varias comunidades a pedir más seguridad jurídica antes de confirmar su continuidad.

Los auxiliares de conversación extranjeros participan en el sistema educativo español desde hace décadas a través de acuerdos internacionales con más de 30 países. En este sentido, du presencia se articula como una ayuda para reforzar la práctica oral de los idiomas y enriquecer la experiencia intercultural en las aulas, no como sustitución del profesorado.

Excluidas del programa

El Ministerio asegura que, desde el inicio de los trabajos preparatorios, mantuvo una "comunicación permanente" con las comunidades autónomas para facilitar su incorporación al programa. El calendario fue trasladado el 4 de mayo, durante la Conferencia Sectorial de Educación, y se puso a disposición de las autonomías un equipo técnico para resolver posibles dudas.

Posteriormente, se concedió un plazo hasta el 22 de mayo para que las comunidades comunicaran formalmente su voluntad de participar. Según Educación, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia no notificaron su adhesión dentro del periodo habilitado.

En el caso de Madrid, el Ministerio explica que la solicitud formal llegó por correo electrónico el 17 de junio, una vez finalizado el plazo. Tras analizar la petición, el departamento respondió el 25 de junio que la incorporación ya no resultaba viable porque podía comprometer el normal desarrollo del procedimiento y los plazos previstos.