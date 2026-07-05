Dónde comen Sanguijuelas del Guadiana y Celia Romero en su tierra, La Siberia extremeña

La Siberia extremeña también se escucha. Y últimamente suena con mucha fuerza a Revolá, el tema con el que Sanguijuelas del Guadiana ha dado un salto de popularidad dentro y fuera de Extremadura. La canción, título de su primer album, ha servido además para estrechar la conexión musical del grupo de Casas de Don Pedro con Celia Romero, la cantaora de Herrera del Duque, Lámpara Minera y una de las voces más poderosas del flamenco extremeño.

La artista herrereña ha acompañado al grupo en escenarios de peso, desde la sala La Riviera hasta festivales como Sonorama, aportando su voz a una propuesta que mezcla raíz, territorio y un aire contemporáneo que ha conectado con nuevos públicos. Esa relación musical tiene también un mapa común: La Siberia, la comarca que comparten, que pisan y a la que regresan.

Una de las hamburguesas de Corner Burguer / RRSS

Y en esa vuelta a casa también hay mesa. Sanguijuelas del Guadiana ha desvelado en una entrevista con otros famosos para Guía Repsol algunos de sus imprescindibles para comer en su tierra. Sus recomendaciones dibujan una ruta cercana por Talarrubias, Navalvillar de Pela y Casas de Don Pedro, tres paradas muy de la comarca, entre hamburguesas, brasas y dulces tradicionales.

Hamburguesa en Talarrubias

Una de las recomendaciones del grupo está en Talarrubias, muy cerca del pantano de Puerto Peña, uno de los grandes refugios de La Siberia cuando aprieta el calor. Allí señalan Corner Burger, un local al que no dudan en volver.

"Nunca le decimos que no a una buena hamburguesa en este local. Buena calidad y buena gente", destacan los integrantes de Sanguijuelas del Guadiana. Una elección directa, sencilla y con ese punto de sitio de confianza al que se regresa sin pensarlo demasiado.

El pulpo a la brasa de Entre Brasas / RRSS

Otra parada está en Navalvillar de Pela, localidad que esta madrugada ha sido además la más calurosa del país. Allí, el grupo recomienda Entre Brasas, un restaurante con una carta especialmente amplia, pensada tanto para comer en familia como para una parada contundente en plena ruta por La Siberia.

La oferta reúne entrantes clásicos, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, menú infantil, carnes a la brasa y pescados. Entre los platos para compartir aparecen surtidos de ibéricos y quesos, torta del casar, revueltos, bacalao dorado, croquetas, patatas bravas o lágrimas de pollo con salsa de miel y mostaza.

La carta también incluye bocadillos de lomo, pollo, jamón ibérico o calamares, además de hamburguesas de cerdo, pollo crujiente y ternera. Pero el peso fuerte está en las carnes a la brasa, con entrecot, chuletón, solomillo, secreto ibérico, pluma, lagarto, brochetas, churrasco y parrilladas. Para quienes prefieran pescado, hay opciones como pulpo a la brasa, sepia, gambones, calamares y fritura.

El pan de horno de leña de La Tahona de Juan / RRSS

La tercera recomendación de Sanguijuelas del Guadiana mira directamente a Casas de Don Pedro, su pueblo. Allí se quedan con La Tahona de Juan, un obrador tradicional con pan de leña y dulces muy reconocibles, como los mantecados de miel.

Entre sus favoritos están los piononos, uno de esos bocados que no solo hablan de sabor, sino también de memoria, de casa y de una forma de entender el pueblo desde lo cotidiano.

El pueblo de Celia Romero

La ruta suma además los favoritos de Celia Romero en su tierra. La cantaora herrereña señala el Hostal Carlos, en Herrera del Duque, como uno de esos lugares a los que suele ir con su familia y amigos. Aunque reconoce que han probado prácticamente toda la carta, se queda especialmente con el tartar de salmón.

Hostal Carlos I en Herrera del Duque. / RRSS

También coincide con Sanguijuelas del Guadiana en Corner Burger, en Talarrubias, donde le encantan las hamburguesas de pollo y destaca una carta "muy especial y variada", con propuestas especiales cada mes. Y si la ruta se alarga hacia el agua, la artista también recomienda disfrutar de las espectaculares puestas de sol de la playa del Espolón, en Peloche, donde se encuentra Tierra y Agua, una parada obligatoria para saborear La Siberia.