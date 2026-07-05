Extremadura entra en el verano con mejores expectativas laborales que la media española

Las empresas extremeñas afrontan el verano con mejores perspectivas de contratación que la media nacional, aunque con señales de moderación tras el fuerte dinamismo registrado en los meses anteriores. Según el Estudio de Proyección de Empleo de ManpowerGroup para el tercer trimestre de 2026, la zona Sur, integrada por Extremadura, Andalucía y Canarias, alcanza una expectativa neta de empleo del 15% entre julio y septiembre.

El dato sitúa a este bloque territorial cuatro puntos por encima del conjunto del país, que se queda en el 11%, y entre las zonas con mejores perspectivas de contratación para el periodo estival. Solo Noroeste y Norte, ambas con una previsión del 18%, presentan expectativas más elevadas. Por detrás quedan Levante, con un 14%; Centro, con un 10%; y Noreste, con un 7%.

Pese a esa posición favorable, el informe refleja una clara pérdida de impulso. La previsión de la zona Sur cae 20 puntos respecto al trimestre anterior, uno de los mayores ajustes territoriales del país. La bajada es incluso más acusada que la registrada en el conjunto de España, donde las empresas pierden 17 puntos respecto al trimestre previo, aunque mantienen la expectativa neta de contratación en positivo.

En concreto, a nivel nacional, el 35% de las empresas prevé aumentar sus equipos entre julio y septiembre, mientras que el 41% espera mantener sus plantillas sin cambios y el 22% anticipa una reducción. Otro 2% de los encuestados no tiene claro cómo evolucionarán sus niveles de personal.

Los sectores con más empuje

El informe también permite observar qué actividades tiran con más fuerza de las previsiones de empleo en España. Las mejores expectativas se concentran en telecomunicaciones, medios y entretenimiento, con una previsión neta del 33% y una mejora de nueve puntos respecto al trimestre anterior. Le siguen energía y suministros y tecnología, ambas con un 20%, y hostelería, con un 18%.

Este último sector resulta especialmente relevante en el arranque del verano, una etapa en la que la actividad turística y de servicios gana peso en comunidades como Extremadura, Andalucía y Canarias. También se mantienen en positivo finanzas y seguros, con un 16%; construcción e inmobiliario, con un 15%; logística y comercio, con un 14%; servicios profesionales, científicos y técnicos, con un 12%; sanidad y sector público, con un 11%; e industria, con un 10%.

Las medianas empresas

Por tamaño de compañía, las mejores previsiones nacionales se concentran en las empresas de entre 250 y 999 empleados, con una expectativa neta del 19%. A continuación se sitúan las compañías de más de 5.000 trabajadores, con un 15%, y las de entre 10 y 49 trabajadores, con un 14%. En cambio, las microempresas de menos de diez empleados presentan una previsión negativa, del -3%.

El estudio sitúa además a España por debajo de la media internacional. A escala global, más de 40.500 empresas de 42 países reportaron una previsión neta de empleo del 26% para el tercer trimestre, aunque también con una caída respecto al trimestre anterior. En Europa y Oriente Medio, la expectativa se sitúa en el 16%, cinco puntos por encima del dato español. Por último, cabe indicar que la encuesta de ManpowerGroup se realizó entre el 1 y el 30 de abril.