Extremadura, la gran despensa hídrica, lidera el descenso en el consumo de agua

Extremadura tiene agua. Mucha. Alberga algunos de los mayores embalses de España y ofrece una capacidad de almacenamiento que supera los 14.000 hectómetros cúbicos. Ahí están La Serena, Alcántara, Cíjara, Valdecañas, Orellana, Alange o Gabriel y Galán. Sin embargo, tener grandes reservas no significa gastar más. De hecho, ocurre lo contrario: la región es la comunidad autónoma que más ha reducido el volumen de agua registrada y distribuida a los usuarios.

El dato aparece en el último Informe sobre el Suministro y Saneamiento del Agua del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado el jueves. Extremadura ha bajado un 10,9% el volumen de agua registrada en las redes de distribución respecto a 2022 (penúltimo estudio), el mayor descenso del país. Después aparecen La Rioja, con una caída del 7,8%, y Cataluña, con un 5,7%. En el conjunto de España, por el contrario, ese volumen ha subido un 4,2%.

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El INE se refiere con este parámetro al agua «registrada y distribuida a los usuarios», es decir, el agua que pasa por contador y llega a hogares, empresas, servicios, ganadería o usos municipales. Por tanto, no se refiere solo al agua que se consume en casa, aunque los hogares suponen la parte principal.

Las viviendas copan el 76% del suministro en la región

En Extremadura, el volumen total registrado y distribuido es de 59,20 hectómetros cúbicos (hm3). De esa cantidad, 45,17 hm3 corresponden a los hogares, lo que supone el 76,31% del total. Los sectores económicos consumen 7,29 hm3 y los usos municipales, como el riego de jardines o el baldeo de calles, suman 6,73.

La comparación con los grandes pantanos extremeños ayuda a entender la diferencia de escala. Los hogares de la región consumen en todo un año unos 45,17 hm3. Solo La Serena, el mayor embalse de España por capacidad y superficie de agua, y el tercero de Europa, con 3.219 hm3, podría almacenar 71 veces el agua que gastan las casas extremeñas en un año. Alcántara, con 3.160 hm3 de capacidad, podría guardar unas 70 veces ese consumo doméstico anual.

La suma de ambos embalses resulta todavía más llamativa. La Serena y Alcántara tienen juntos espacio para más de 6.300 hm3. Eso equivale a más de 140 años de consumo doméstico extremeño al ritmo registrado en el último año analizado. Incluso si se toma todo el agua distribuida a usuarios —hogares, empresas y consumos municipales—, los 59,20 hm3 cabrían más de 50 veces en La Serena y otras tantas en Alcántara.

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Además, la región llega al verano con los embalses en niveles altos. A finales de junio, los del Guadiana estaban al 81,2% de su capacidad, con 7.746 hm3, y los del Tajo al 72,4%, con 8.008. La reserva hídrica española se situaba en el 78,4%, por encima del año pasado y también de la media de los últimos diez años para estas fechas. Las fuertes lluvias del invierno pasado están detrás de estos volúmenes poco usuales.

Más ahorro en las casas

En los hogares también se nota ese menor consumo. Cada extremeño gasta de media 118 litros de agua al día. Son diez litros menos que la media nacional, situada en 128 por habitante y día. Además, el consumo doméstico en la región baja un 7,6% respecto a 2022.

Conviene hacer una precisión. Extremadura no es la comunidad que más baja el consumo por habitante en los hogares propiamente dichos, porque en ese apartado hay descensos mayores en Cataluña y Galicia. El dato en el que la región lidera es la reducción del volumen total de agua registrada y distribuida a usuarios (empresas, locales de servicios, organismos, colegios...).

Los consumos más altos en las casas se dan en Cantabria, con 186 litros por habitante y día; Castilla-La Mancha, con 172; y Asturias y Castilla y León, ambas con 161. En la parte baja aparecen País Vasco, con 79 litros; Cataluña, con 100; Galicia, con 115; y la comunidad extremeña, con 118.

El agua se encarece, pero sigue por debajo de la media

El precio también ha aumentado. El coste unitario del agua en Extremadura se situó en 1,71 euros por metro cúbico en 2024 (último dato analizado), un 12,5% más que en 2022. Aun así, sigue por debajo de la media nacional, que fue de 2,02 euros por metro cúbico.

Por tanto, Extremadura tiene mucha agua embalsada, pero no la gasta como si fuera infinita. La comunidad es la gran despensa hídrica del país y, al mismo tiempo, la que más ha reducido el agua que llega a los usuarios. Todo ello en un momento en el que cada litro cuenta, porque el cambio climático deja claros sus efectos.