El Gobierno prevé recortar casi un 60% la lista de espera de la dependencia en Extremadura

La lista de espera de la dependencia en Extremadura podría reducirse casi un 60% a finales de 2027 con el aumento de la financiación estatal aprobado por el Gobierno. Es la estimación que maneja el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que calcula que la comunidad podrá rebajar en 2.845 el número de personas pendientes de acceder a una prestación efectiva.

Según los datos facilitados este domingo por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, ese descenso supondría una caída del 58,67% en apenas año y medio. El ministerio habla de un "descenso récord" y subraya que se produciría, además, en un contexto en el que cada año aumenta el número de personas que solicitan atención dentro del sistema de dependencia.

Financiación

La previsión está vinculada a la ampliación de las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En el caso de Extremadura, Derechos Sociales estima que la región recibirá 114,2 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 solo en concepto de nivel mínimo, es decir, la aportación estatal por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia.

Para realizar sus cálculos, el ministerio ha tomado como referencia la última cifra publicada por el Imserso, correspondiente al 31 de mayo de 2026, que situaba en 37.451 las personas con prestaciones reconocidas en Extremadura. Con esa base, el Gobierno central prevé transferir a la Junta 38,07 millones de euros más en 2026 y otros 76,15 millones adicionales en 2027.

En total, la aportación estatal al nivel mínimo de la dependencia extremeña ascenderá a 111,83 millones de euros en 2026 y a 149,91 millones en 2027, según los cálculos difundidos por Derechos Sociales. Sin la ampliación aprobada, el ministerio estima que la transferencia estatal habría sido de 73,75 millones de euros con el número actual de personas incorporadas al sistema.

Por grados

El incremento será especialmente relevante en los grados más altos de dependencia. La cuantía estatal por cada persona reconocida en grado III, correspondiente a gran dependencia, aumentará un 128%, mientras que la destinada al grado II, dependencia severa, se incrementará un 100%. En el caso del grado I, dependencia moderada, la subida será del 18%.

Derechos Sociales calcula también que, a finales de 2027, Extremadura dispondrá de fondos suficientes para que 8.132 personas más reciban una prestación por dependencia. Esta cifra supondría un aumento del 21,81% respecto a 2025 y elevaría hasta las 45.414 el número total de personas atendidas dentro del sistema en la comunidad.

El Ejecutivo central defiende que el refuerzo presupuestario no solo permitirá reducir las listas de espera y ampliar el número de beneficiarios, sino también mejorar la calidad de las prestaciones y las condiciones laborales del personal especializado en dependencia.

La financiación adicional comenzará a abonarse este mes de julio y forma parte de una inversión estatal de 6.200 millones de euros hasta finales de 2027. Además, el ministerio sostiene que la medida tendrá continuidad más allá de ese ejercicio, ya que las nuevas cuantías quedan fijadas por ley y las comunidades autónomas seguirán disponiendo de esta mayor financiación en 2028 y en años posteriores.

El cálculo difundido por el Ministerio de Derechos Sociales se limita al nivel mínimo. La financiación total del Estado en materia de dependencia podría ampliarse cuando se concrete también la aportación correspondiente al nivel acordado, la otra vía de financiación estatal del sistema, que debe abordarse en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD.