El incendio de Tornavacas arde en alta montaña desde la madrugada: "Avisamos al 112 y hubo otros tres conatos"

El incendio forestal declarado en Tornavacas comenzó a primeras horas de la madrugada de este sábado y se mantiene activo en una zona de alta montaña, abrupta y alejada del casco urbano. El fuego se localiza en el paraje del Mirador de la Cruz. Los medios del Plan Infoex trabajan en su extinción por tierra y aire.

La Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias señala que se trata de un incendio de alta montaña que no preocupa demasiado por su distancia a núcleos urbanos, aunque advierte de que llevará tiempo controlarlo por la dificultad del terreno. La zona es accidentada y eso complica el trabajo de los medios de extinción.

Infoex

"Anoche avisamos al 112, y además hubo otros tres conatos", explica Yolanda, una vecina de Tornavacas de 43 años que llamó personalmente a emergencias a las 00.50 de la madrugada al ver las llamas en el monte. Según relata, la situación en el pueblo se vive con tranquilidad porque el incendio está "arriba en la sierra", a unos 15 minutos del casco urbano por caminos. "Ahora mismo no hay ningún peligro ni por humo ni por llamas", asegura.

Durante la noche, no obstante, el humo sí fue visible en algunos puntos del municipio. En la carretera N-110 se apreciaba a la luz de las farolas y también se observaba cómo bajaba hacia la zona del cementerio y la piscina.

El incendio tampoco ha descendido hasta la zona de cerezos, un cultivo estratégico en el Valle del Jerte, con centenares de parcelas dedicadas a su producción. El humo es visible pero en la parte alta de la sierra, lejos de esas explotaciones.

Tres conatos durante la noche

Además del incendio principal, vecinos de Tornavacas aseguran que durante la madrugada se detectaron otros tres conatos en el entorno de la carretera N-110, de subida al puerto. Uno de ellos se situó en la zona de la caseta del caminero y otros dos algo más arriba. Según esas mismas fuentes vecinales, los focos quedaron controlados con rapidez.

La actividad de los medios de extinción fue visible desde primeras horas de la madrugada. Sobre la 1.20, vecinos del municipio vieron pasar dos camiones del Infoex en dirección al puerto de Tornavacas y al poco tiempo se extinguieron los conatos. También se desplazó hasta la zona la Guardia Civil.

El Plan Infoex mantiene desplegado el operativo de extinción en una jornada de riesgo muy alto de incendios forestales en Tornavacas y en buena parte del norte cacereño. Hasta la zona se han movilizado tres unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada, además de un agente del medio natural y un técnico de extinción. En las labores participan también medios aéreos, entre ellos un helicóptero y dos hidroaviones.

En el municipio de Tornavacas, los incendios se miran con mucho más respeto después del fuego de Jarilla del pasado año, el mayor de la historia de Extremadura. "Lo vimos muy de cerca", recuerdan los vecinos. Aun así, la situación este domingo es distinta al descartar el Plan Infoex peligro para el pueblo y sus arededores.