La marca que reina en los carritos de Extremadura no es la más elegida de España

La cesta de la compra de los extremeños no sigue exactamente el mismo patrón que el conjunto del país. Aunque Coca-Cola vuelve a situarse como la marca de gran consumo más elegida en España, el mapa autonómico del Brand Footprint 2026 de Worldpanel by Numerator deja una lectura diferente para Extremadura: en la región, la marca que ocupa el primer puesto es ElPozo.

El informe, que mide las marcas de gran consumo más elegidas en los hogares a través de los llamados Consumer Reach Points —un indicador que combina cuántos hogares compran una marca y con qué frecuencia lo hacen—, sitúa a Coca-Cola como líder nacional con 121 millones de contactos con el consumidor. Sin embargo, ElPozo aparece en segunda posición en el ranking general, con 112,5 millones de CRP, y es la marca que llega a más hogares en España, con una penetración del 73,2%.

La clave está en el reparto territorial. Según el ranking regional del estudio, ElPozo supera a Coca-Cola como la marca que lidera en más comunidades autónomas. Es número uno en siete comunidades, entre ellas Extremadura, mientras que Coca-Cola encabeza el consumo en cinco. El propio informe destaca que ElPozo gana dos nuevas comunidades respecto al año anterior y se convierte en la marca con mayor dominio autonómico.

El resultado permite una lectura clara: Coca-Cola sigue siendo la marca más elegida de España, pero no la que reina en todos los territorios. En Extremadura, el liderazgo corresponde a ElPozo, que además consolida su peso como referencia de alimentación en los hogares. El informe también señala que la marca vuelve a ser la que entra en más casas y la primera de su sector, reforzando su posición más allá del dato puramente regional.

Top 10 nacional

El Top 10 nacional mantiene una gran estabilidad. Coca-Cola, ElPozo y Campofrío repiten en el podio, seguidas por Central Lechera Asturiana, Danone, Gallo, Casa Tarradellas, Don Simón, Puleva y Activia, que se incorpora entre las diez primeras tras subir una posición. En el caso de ElPozo, el informe refleja evolución positiva tanto en contactos como en penetración y frecuencia de compra.

Por sectores, tampoco hay grandes cambios en las primeras posiciones: ElPozo lidera alimentación, Coca-Cola bebidas, Central Lechera Asturiana lácteos y alternativas vegetales, Fairy droguería, Colgate higiene y cuidado personal, y Plátano de Canarias frutas y verduras. La estabilidad de estos liderazgos muestra hasta qué punto las grandes marcas mantienen una presencia recurrente en la compra diaria de los hogares.

El estudio subraya además el peso que conservan las marcas más reconocidas en el consumo español. Las 50 principales llegan al 99,6% de los hogares, están presentes en una de cada cinco cestas de gran consumo y casi el 60% son de origen español. En sus conclusiones, Worldpanel by Numerator apunta que maximizar la penetración sigue siendo clave para crecer, junto con la innovación, la publicidad, las promociones y el trabajo con la distribución