Un médico extremeño advierte ante la ola de calor: "Estar acostumbrados no nos hace inmunes"

Extremadura afronta una nueva semana marcada por las altas temperaturas, con máximas que se moverán entre los 38 y los 42 grados en buena parte del territorio y que volverán a situar a la comunidad entre las más castigadas. La previsión apunta a que el episodio podría empezar a remitir a partir del miércoles, aunque el alivio será progresivo y los termómetros seguirán en valores muy elevados.

El contexto invita a la prudencia. Solo entre los meses de junio y julio, la región registró 16 muertes atribuibles al calor. Aunque el ambiente sofocante ya es casi algo propio del verano extremeño, los sanitarios insisten en que ese factor no convierte a la población en inmune. "El cuerpo no está acostumbrado a mantenerse con máximas tan altas", advierte David López, médico de familia y vocal de Formación Continuada en el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres.

Salir a correr a las cuatro de la tarde, hacer la compra al mediodía o estrenar la jornada de piscina cuando el sol está más alto siguen siendo escenas habituales, pero también son algunos de los hábitos que más preocupan a los profesionales cuando el termómetro supera los 40 grados.

El golpe de calor es especialmente peligroso porque, cuando aparecen los primeros síntomas, la recuperación puede ser compleja. "El organismo empieza a fallar de forma generalizada y el manejo se complica", explica López. Por eso insiste en que no conviene esperar a que el cuadro avance para pedir ayuda.

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"El golpe de calor es especialmente peligroso. El organismo empieza a fallar de forma generalizada y el manejo se complica» David López, médico de familia y vocal del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres

Las señales de alarma incluyen mareo, dolor de cabeza, náuseas, confusión o una intensa sensación de agotamiento. Ante cualquiera de estos síntomas, recomienda buscar atención sanitaria cuanto antes.

El calor también golpea a los jóvenes

"De 12.00 a 17.00 horas son las horas en las que se recomienda evitar estar al aire libre", señala el facultativo. Es la franja en la que coinciden las temperaturas más altas y una mayor intensidad de radiación solar, por lo que aconseja reducir al mínimo la exposición y evitar cualquier esfuerzo físico.

Los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas siguen siendo los colectivos más vulnerables, pero "todos hacemos muchas actividades en horas que son un poco intempestivas, incluso de esfuerzo físico", advierte.

La idea de que haber vivido siempre los veranos extremeños protege frente a estas situaciones tampoco es cierta. El cuerpo puede adaptarse parcialmente al calor, pero cuando se sobrepasa su capacidad para regular la temperatura aparecen los problemas, independientemente de la edad o del estado de salud previo.

Beber antes de tener sed

La hidratación es una de las principales herramientas para prevenir estas situaciones: "Tenemos que beber agua y líquidos con frecuencia, incluso antes de tener sed", explica López, que recuerda que el organismo puede perder una gran cantidad de líquidos a través del sudor sin que la persona sea plenamente consciente.

A ello se suman otras medidas sencillas, pero eficaces: evitar las comidas copiosas, optar por prendas ligeras y de colores claros, utilizar gorro, gafas de sol y protección solar de factor alto y buscar siempre espacios frescos o con sombra durante las horas centrales del día.

El problema, según el médico, es que muchas veces estas recomendaciones se siguen "con menor rigidez" de la necesaria. "La gente no considera que sea tan importante", sostiene. Ese exceso de confianza aparece especialmente entre personas de mediana edad, que no suelen identificarse con los grupos considerados de mayor riesgo.

Veranos cada vez más largos

La ola de calor de estos días deja, además, una reflexión que va más allá de un episodio puntual. "Desde abril o mayo ya tenemos estas temperaturas y se prolongan hasta octubre", recuerda López.

En Extremadura, los veranos son cada vez más largos y las jornadas de calor extremo ya no son una excepción. Adaptar los horarios, reducir la exposición al sol e incorporar nuevas rutinas de prevención ha dejado de ser un consejo estacional para convertirse en una necesidad cada vez más habitual.