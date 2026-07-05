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INCENDIOS FORESTALES

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio declarado en Tornavacas

El Plan Infoex se afana este domingo en la extinción de un fuego en la parte alta del Valle del Jerte, con un helicóptero y dos hidroaviones

El mapa de riesgo se dispara a lo largo y ancho de la comunidad extremeña por las altas temperaturas

Video | El Infoex trabaja en la extinción de un incendio en Tornavacas

Video | El Infoex trabaja en la extinción de un incendio en Tornavacas

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L. L.

Cáceres

Medios del Plan Infoex trabajan este domingo en la extinción de un incendio forestal declarado en el término municipal de Tornavacas (Valle del Jerte), en la provincia de Cáceres, en una jornada marcada por el elevado riesgo de fuego en prácticamente toda Extremadura.

Hasta la zona se han desplazado tres unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada, además de un agente del medio natural y un técnico de extinción. En las labores para sofocar las llamas colaboran también medios aéreos, entre ellos un helicóptero y dos hidroaviones, según ha informado el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura.

Mapa de riesgo de incendios de la Aemet durante la ola de calor.

Mapa de riesgo de incendios de la Aemet durante la ola de calor. / Aemet / Infoex

Por el momento no han trascendido datos sobre la superficie afectada ni sobre el origen del incendio.

El fuego se declara en un día especialmente sensible para la prevención de incendios forestales. Según el mapa diario del índice de peligro de incendios forestales, Tornavacas figura este domingo en nivel de riesgo muy alto.

El balance del mapa deja 382 municipios extremeños en riesgo alto o superior. De ellos, 260 aparecen en riesgo muy alto, 93 en alto y 29 en extremo. Es decir, casi toda la región se encuentra en alguno de los tres niveles más elevados.

Los municipios en riesgo extremo

El nivel extremo afecta este domingo a municipios repartidos por ambas provincias. En la de Cáceres figuran en esa situación Alcántara, Cachorrilla, Ceclavín, Mata de Alcántara, Moraleja, Navas del Madroño, Pescueza, Piedras Albas, Portaje, Portezuelo y Zarza la Mayor. En la provincia de Badajoz, el riesgo extremo alcanza a Ahillones, Azuaga, Berlanga, Cabeza la Vaca, Casas de Reina, Fuente de Cantos, Fuente del Arco, Granja de Torrehermosa, Llerena, Monesterio, Montemolín, Puebla del Maestre, Reina, Segura de León, Trasierra, Valencia del Mombuey, Valverde de Llerena y Villagarcía de la Torre.

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El Periódico Extremadura

El mapa sitúa también en nivel muy alto a buena parte del norte cacereño, La Vera, el Valle del Jerte, el Campo Arañuelo, Sierra de Gata y amplias zonas de la provincia de Badajoz. Cáceres, Badajoz y Plasencia figuran en riesgo alto, mientras que Mérida aparece en nivel muy alto.

Evolución para los próximos días

La serie de mapas del 5, 6 y 7 de julio refleja una situación sostenida de peligro elevado. El riesgo muy alto predomina este domingo en gran parte del territorio regional y se mantiene de forma amplia en la previsión del lunes.

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El mapa del martes muestra además un empeoramiento en varias zonas, con una extensión notable del riesgo extremo en el oeste, el centro y parte del norte de Extremadura. La situación obliga a extremar la precaución en el campo y en cualquier actividad que pueda generar chispas o fuego.

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