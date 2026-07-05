Navalvillar de Pela marca a la 1:00 de la madrugada la temperatura más alta del país: la región continúa en alerta naranja

Extremadura vuelve a encabezar el calor de madrugada en España por segundo día consecutivo. Navalvillar de Pela ha alcanzado 34,6 grados a la 1.00 horas y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este domingo la alerta naranja en toda la región por temperaturas muy altas.

Después de que Mérida liderara este sábado el ranking nacional con 34,8 grados a las 00.20 horas, la región ha vuelto a situarse este domingo en cabeza de las temperaturas más altas del país en las primeras horas del día.

La estación de Navalvillar de Pela, en la provincia de Badajoz, ha registrado 34,6 grados a la 1.00 de la madrugada, según los datos de la Aemet. Es el valor más elevado recogido en el balance de temperaturas máximas de la Aemet durante esas horas, en plena ola de calor y con la comunidad bajo aviso naranja.

Diez estaciones por encima de los 32 grados

No ha sido un registro aislado. Otras nueve estaciones extremeñas han superado también los 32 grados durante la noche o a primera hora de este domingo. Tras Navalvillar de Pela aparece Badajoz Aeropuerto, con 34,0 grados a las 00.00 horas, seguido de Mérida, con 33,7 grados a las 00.30.

La lista continúa con Brozas, en la provincia de Cáceres, y Santa Marta, en Badajoz, ambas con 33,6 grados. También han destacado Cañaveral y Coria, con 33,5 grados; Serradilla, con 33,0; y Castuera y Olivenza, ambas con 32,9 grados.

Alerta naranja este domingo

La Aemet mantiene este domingo el aviso naranja en Extremadura por temperaturas muy altas o excepcionalmente altas. La previsión apunta a pocos cambios respecto a los últimos días, con máximas que pueden alcanzar los 43 grados en Badajoz y los 41 en Cáceres, mientras las mínimas seguirán siendo muy elevadas.

El cielo estará poco nuboso o despejado, aunque con nubosidad de evolución diurna, más abundante en la mitad sur de la comunidad, donde no se descarta algún chubasco con tormenta aislado. El viento soplará variable y, por lo general, flojo.

Un hombre refrescándose por el calor / EP

Riesgo para la salud y para el campo

Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, reducir la actividad física al aire libre, beber agua con frecuencia y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible. También piden especial atención a mayores, niños, enfermos crónicos y trabajadores expuestos al calor.

Ante síntomas como mareos, debilidad, dolor de cabeza, confusión o malestar intenso, conviene pedir ayuda médica y avisar al 112 si la situación es grave. La combinación de altas temperaturas, sequedad acumulada y posibles tormentas secas también eleva el riesgo de incendios forestales, por lo que se pide extremar la prudencia en el campo.

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La región afronta así otro día de calor extremo tras dos madrugadas consecutivas en lo más alto del ranking nacional. Primero fue Mérida, este sábado. Ahora, Navalvillar de Pela. Extremadura vuelve a dormir, si puede, por encima de los 30 grados.