La Residencia de Cine Extremeña abre la convocatoria de su cuarta edición para proyectos cinematográficos

La Residencia de Cine de Extremadura, dirigida por el cineasta y ganador de dos premios Goya Juan Antonio Moreno Amador y por la reconocida asesora de guion Yolanda Barrasa, abre la convocatoria para proyectos cinematográficos de largometraje en desarrollo. Esta IV edición, como las anteriores, acogerá propuestas de ficción, documental o animación y servirá para consolidar tanto a la residencia como a esta iniciativa en un referente para el desarrollo de proyectos audiovisuales y el impulso del talento.

Del total de propuestas presentadas, más de un centenar en la pasada edición, se seleccionarán 15 proyectos: cinco de Extremadura, cinco del resto de España y cinco de Iberoamericana, incluyendo a Portugal. La Residencia informa de que en esta nueva edición mantendrá su formato híbrido, combinando encuentros presenciales y asesorías virtuales para ofrecer "un acompañamiento integral" a directores, guionistass y productores.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre y las inscripciones se llevarán a cabo a través de la página web de la Residencia de Cine de Extremadura.

Dos encuentros

La iniciaiva continuará desarrollándose en sus dos sedes principales: la localidad cacereña de Guadalupe y la pacense de Talavera la Real.

El primer encuentro presencial tendrá lugar en el mes de noviembre en Guadalupe, donde los cineastas de los proyectos seleccionados trabajarán con profesionales de reconocido prestigio en la industria cinematrográfica para impulsar sus producciones. El segundo encuentro tendrá lugar en Talavera la Real, durante la primavera de 2027, "fortaleciendo así la vinculación de la Residencia con el territorio extremeño", según apunta la Residencia de Cine.

III Residencia de Cine de Extremadura / Cedida

Todas las propuestas seleccionadas participarán en el Extremadura Film Market, un mercado de cine profesional que se celebra en Guadalupe con la colaboración de la Residencia de Cine de Extremadura. Este evento también promoverá el encuentro entre creadores audiovisuales y potenciales socios estratégicos, impulsando la financiación, la producción y la corproducción de nuevas obras cinematográficas.

En esta edición, los proyectos seleccionados participarán en el área de industria MAFIZ del Festival de Málaga 2027, donde podrán presentar sus trabajos ante productores, distribuidores, plataformas y otros agentes clave del sector audiovisual.

Cine como protagonista en Guadalupe

Guadalupe, además de ser el lugar para el primer encuentro presencial de la IV Edición para proyectos cinematográficos de largometraje de la Residencia de Cine de Extremadura, será sede de la Semana de Cine Extremeño e Iberoamericano. Otra iniciativa de la Residencia de Cine de Extremadu reunirá al público en torno a las películas, sus creadores y las historias que conectan ambos territorios.

La Residencia de Cine Extremeña está organizada por la Asociación Residencia de Cine de Extremadura y por la reconocida productora extremeña Making DOC & FILM, la Residencia cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, el Programa Ibermedia, la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Guadalupe, el Ayuntamiento de Talavera la Real, la Fundación Extremeña de la Cultura y la Fundación SGAE.