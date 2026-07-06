Más de 10.000 extremeños tienen dos trabajos para completar sus ingresos

Tener más de un empleo se ha convertido en una realidad cada vez más habitual en el mercado laboral español. Detrás de esta tendencia hay distintos factores, pero la razón económica destaca claramente sobre el resto: complementar ingresos, poder asumir los gastos esenciales del hogar o paliar la falta de estabilidad del trabajo principal. Esta dinámica se refleja en la evolución de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, que en sus últimas publicaciones trimestrales ha situado el número de ocupados con un segundo empleo en niveles récord.

En España, la cifra ascendía a 611.600 personas en el primer trimestre del año, de las que 10.300 correspondían a Extremadura, uno de los datos más elevados de la serie histórica. El récord regional, sin embargo, se registró al cierre de 2025, con 14.400 personas pluriempleadas, una cifra que duplica la de diez años antes: en el trimestre final de 2015 eran 6.700.

«El pluriempleo es un síntoma de precariedad», resume Mari Cruz Lara, secretaria de Formación y Empleo de Comisiones Obreras de Extremadura, que enumera cuatro factores como los que están detrás de esta situación: «salarios insuficientes, jornadas parciales, excesiva temporalidad y estacionalidad». La búsqueda de un empleo secundario, incide, tiene su causa más habitual en sueldos que «no dan para cubrir los gastos mensuales». Y entre estos Lara destaca los elevados precios de la vivienda, «bien sea en alquiler o en propiedad». Hipoteca o arrendamiento, lamenta, se comen «un alto porcentaje» de la nómina mensual de muchos trabajadores.

Por géneros

En Extremadura, por falta de muestra, la encuesta no facilita otras variables del pluriempleo como la distribución por sectores económicos, género o situación profesional (si son asalariados o trabajadores por cuenta propia). Sí se ofrecen en los datos agregados, que reflejan, por ejemplo, un reparto muy igualado por géneros. Hay un 52% de hombres frente a un 48% de mujeres. Para ellas, recuerda Lara, supone en muchas ocasiones una dificultad añadida a la hora de conciliar vida laboral y familiar.

Francisco Morcillo, secretario Institucional y de Empleo de UGT Extremadura, vincula el pluriempleo con otra variable que ofrece la EPA, que es la de «los contratos parciales involuntarios», que afectan a «más del 65% de las personas ocupadas» con esta modalidad contractual en la región. «En la gran mayoría de los casos no es lo que quieren los trabajadores, pero se ven abocados a aceptar el contrato parcial», aduce Morcillo. Una precariedad que les lleva a tener que «complementar» sus salarios, también ‘parciales’, con los de otras ocupaciones. A eso añade que «los salarios en Extremadura, por los sectores que tienen peso en su economía, son los más bajos de España».

En este punto, de nuevo con cifras nacionales, estas revelan un peso abrumador del sector servicios tanto en el empleo principal como en el secundario. «Hostelería, dependencia o comercio son sectores muy precarizados en horario y en salario. Y en el campo, prácticamente todas las tablas están en el salario mínimo interprofesional», aduce. Por contra, en la región «tenemos un sector industrial raquítico, en el que hay muchísimos menos contratos parciales, que es más estable y tiene mejores salarios».

Pese al aumento experimentado por el pluriempleo en la región en estos años, y en el que hay que considerar también el alza de la población ocupada (de alrededor de un 20%), Morcillo recuerda que el máximo de 14.400 trabajadores con dos trabajos supone «apenas el 2,4%» de los ocupados. Por eso, alega, «de momento» está lejos de constituir un problema de grandes dimensiones y que se podrá contener mientras la evolución de los salarios se acompase a la del coste de la vida. «Intentamos incluir las cláusulas de revisión salarial, para no perder poder adquisitivo, pero lo que resulta imposible es compensar en la negociación de un convenio las subidas que tiene la vivienda. Y eso es algo que verdaderamente sí nos preocupa».

Alguna vez en la vida

La empresa de recursos humanos Randstad publicó en 2025 un estudio sobre el pluriempleo que recogía que más de la mitad de los trabajadores españoles (55%) ha compatibilizado en algún momento dos o más empleos a lo largo de su vida laboral y que, en la actualidad, uno de cada diez continúa compaginando varios trabajos, mientras que el 45% asegura no haberlo hecho nunca.

En Extremadura, los que afirman haber compaginado más de un empleo en algún momento son un 43% de los encuestados. «En el contexto actual de elevados precios de consumo, la presión en el mercado de la vivienda y los alquileres, y unos salarios por debajo de la media europea, muchos profesionales se ven empujados a recurrir al pluriempleo», se apuntaba entonces en el informe.

Dentro de las motivaciones del pluriempleo, se engloban dos categorías: en primer lugar, los profesionales que tienen una razón económica detrás, ya que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes; en segundo, los que lo hacen por motivaciones personales o aficiones. «En más de ocho de cada diez casos el pluriempleo responde a una necesidad de supervivencia económica, no a un deseo de realización profesional», se resaltaba.