La Junta de Extremadura gana más de la mitad de los pleitos en el año récord de su Abogacía

Los servicios jurídicos de la Junta cerraron 2025 con más trabajo que nunca y con un balance favorable en los tribunales. La Abogacía General de Extremadura abrió 2.798 asuntos judiciales, 231 más que el año anterior, y logró que el 56,48% de las sentencias fueran favorables para la administración autonómica.

El dato lo ha expuesto este lunes la letrada general de la Junta, María del Pilar Calleja, durante su comparecencia en la comisión de Presidencia de la Asamblea, donde ha presentado la memoria anual de la Abogacía General correspondiente a 2025, un ejercicio que ha estado marcado por la prórroga de los presupuestos autonómicos durante todo el año y la convocatoria anticipada de elecciones.

Calleja ha destacado que se han superado los datos de todas las memorias anteriores, incluso los registrados en los años de la pandemia, cuando la covid multiplicó la actividad jurídica de la administración. Según ha explicado, el incremento no solo se ha producido en el número de expedientes, sino también en la complejidad de los asuntos, que requieren cada vez "mayor especialización, rigor y una profesionalidad absoluta”.

Los factores

Uno de los principales factores que ha elevado la carga de trabajo ha sido la prórroga automática de los presupuestos de 2024. Esta situación ha obligado a dictar una orden específica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para fijar las condiciones y criterios de aplicación de las cuentas prorrogadas, una norma inédita en Extremadura que ha tenido que ser informada por la Abogacía General.

La prórroga presupuestaria también ha tenido efecto en las modificaciones de crédito. Según ha detallado Calleja, en 2025 se han informado dos expedientes de créditos extraordinarios y 27 modificaciones de crédito por transferencias entre secciones, frente a las ocho tramitadas en 2024.

El segundo hito que ha condicionado el año ha sido la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas tras la disolución de la Asamblea. La letrada general ha recordado que Extremadura nunca había celebrado unos comicios autonómicos anticipados de forma aislada, ya que tradicionalmente habían coincidido con las elecciones municipales. Esa circunstancia ha obligado a informar órdenes y actuaciones específicas sobre papeletas, sobres, impresos electorales, actas y manuales de instrucciones.

Contenciosos

En el área contenciosa, la Abogacía General ha abierto 2.798 asuntos judiciales en 2025. La jurisdicción social ha sido la que más ha crecido, con 1.026 expedientes, seguida de la civil, con 819, la contencioso-administrativa, con 763, y la penal, con 187. También se han abierto dos procedimientos ante el Tribunal Constitucional y uno ante el Tribunal de Cuentas.

Entre los asuntos constitucionales, Calleja ha citado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta contra el Real Decreto Ley 2/2025, relativo a medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias, que sigue pendiente de resolución. También ha aludido al recurso contra la ley de amnistía, presentado en 2024, y a la sentencia recibida sobre Marina Isla de Valdecañas.

Respecto al resultado de los procedimientos, la letrada general ha calificado los datos de “satisfactorios”. La Junta ha obtenido un 56,48% de sentencias favorables y un 9,22% parcialmente favorables, mientras que las desfavorables han descendido al 19,85%. La litigiosidad ha vuelto a concentrarse principalmente en las consejerías de Salud y Hacienda, por el volumen de recursos humanos y de actividad que gestionan.

En responsabilidad patrimonial sanitaria, la Abogacía ha afrontado reclamaciones por importe de 7,87 millones de euros, mientras que las cuantías finalmente estimadas en sentencia han ascendido a 1,38 millones. En responsabilidad patrimonial general se reclamaban 472.962 euros y se han reconocido 23.956 euros. Además, la Junta ha recaudado 320.492 euros en costas favorables.

Consultas

En el área consultiva, la Abogacía ha analizado 1.742 asuntos, la cifra más alta recogida hasta ahora en sus memorias. De ellos, 1.158 han correspondido a mociones elevadas al Consejo de Gobierno y 584 a informes solicitados por las consejerías. También se han informado 169 disposiciones generales, entre ellas 72 bases reguladoras y ocho proyectos de decreto ley, aunque uno de ellos finalmente no ha llegado a publicarse.

La presión de trabajo se ha concentrado especialmente en los últimos meses del año. Solo en noviembre y diciembre se han tramitado 479 asuntos en el área consultiva, de los que 361 han sido mociones para el Consejo de Gobierno. Calleja también ha admitido que los asuntos tramitados fuera del orden del día han subido hasta 245, aunque ha defendido que parte de ese incremento ha estado justificado por la urgencia derivada de la prórroga presupuestaria y de otros expedientes excepcionales.

Entre esos asuntos han destacado las comunicaciones por contratos de emergencia, que han alcanzado las 133. Buena parte de ellas han estado relacionadas con concesiones de transporte de viajeros por carretera cuya vigencia había finalizado y con rutas de transporte escolar para el curso 2025-2026, después de que quedaran desiertos contratos basados en el acuerdo marco. También se han informado expedientes vinculados al proceso electoral y a los incendios forestales.

Pese al aumento de actividad, la Abogacía ha reducido el tiempo medio de emisión de informes hasta los 9,09 días naturales, el mejor dato de todas las memorias. "No es que fuésemos rápidos, que éramos veloces; ahora tenemos una velocidad de crucero", ha afirmado Calleja, que ha agradecido el esfuerzo de los letrados y del personal de apoyo.