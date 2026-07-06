El Catálogo Jara 2026 busca entre tres y cinco cortos extremeños para llevarlos a festivales

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes las bases de la convocatoria para el proceso de selección del Catálogo Jara 2026, una iniciativa impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes a través de la Fundación Extremeña de la Cultura. El plazo de recepción de obras estará abierto hasta el próximo 21 de julio.

La convocatoria tiene como objetivo la distribución y promoción de producciones regionales en festivales de cine, certámenes y muestras audiovisuales. En esta edición, el catálogo estará formado por un mínimo de tres y cinco cortometrajes extremeños, seleccionados conforme a las bases publicadas.

Las obras deberán haber sido producidas a partir del 1 de enero de 2025 y no podrán haber sido seleccionadas en ediciones anteriores del Catálogo Jara. El programa se plantea como una vía de acompañamiento profesional para que los cortos extremeños no dependan solo del envío individual a certámenes, sino que puedan entrar en una estrategia común de visibilidad.

Mil inscripciones y un año de distribución

Las bases recogen un plan estratégico de distribución para los trabajos seleccionados. Entre sus medidas figura la gestión de 1.000 inscripciones únicas a festivales que no requieran cuota de participación, repartidas entre los cortometrajes incluidos en el catálogo durante un periodo máximo de 12 meses.

También se contempla el posicionamiento de los cortos y de sus creadores en el mercado audiovisual, la adaptación de archivos y documentación para plataformas digitales de distribución, el envío de copias de proyección y el seguimiento de selecciones en festivales.

Para el audiovisual extremeño, este tipo de herramientas resulta especialmente relevante porque el cortometraje sigue siendo uno de los formatos de entrada para nuevos directores, productores y equipos técnicos. La presencia en festivales puede abrir contactos profesionales, recorrido crítico y oportunidades para proyectos posteriores.

Quién puede presentarse

Podrán participar autores o productores con un vínculo significativo con Extremadura. Ese vínculo podrá acreditarse por nacimiento, residencia actual o actividad profesional relevante en la región. En el caso de personas jurídicas, deberán tener domicilio social en Extremadura o demostrar una colaboración sustancial con entidades locales.

En las coproducciones con empresas de fuera de la comunidad, la productora extremeña deberá acreditar una participación mínima del 30 por ciento. Cada participante podrá presentar tantos cortometrajes como estime oportuno, siempre dentro de las condiciones fijadas en las bases.

Los trabajos deberán tener una duración inferior a 30 minutos, incluidos los títulos de crédito. El género y el tema son libres, aunque quedan excluidos los videoclips y las obras de carácter promocional o publicitario. Tampoco serán admitidas producciones que vulneren derechos de terceros o que incluyan contenidos racistas, sexistas o contrarios a los requisitos establecidos.

Cómo se valorarán las obras

La selección corresponderá a una comisión formada por profesionales del mundo del cine y del audiovisual. Las obras serán evaluadas con una baremación máxima de 110 puntos y se tendrán en cuenta criterios como la calidad artística y técnica, la originalidad y la idoneidad para su distribución.

La calidad y corrección técnica y narrativa podrá sumar hasta 50 puntos; la originalidad, hasta 20; y la viabilidad e idoneidad para la distribución, hasta 30. Además, las bases incorporan una puntuación opcional de hasta 10 puntos por accesibilidad universal, con elementos como subtítulos adaptados o audiodescripción.

Los cortometrajes que obtengan la máxima puntuación serán propuestos para formar parte del Catálogo Jara 2026 siempre que alcancen un mínimo de 50 puntos. Si no hubiera al menos tres obras con esa puntuación mínima, la convocatoria prevé la posibilidad de abrir un nuevo plazo de presentación.

Un escaparate para el talento regional

La Junta de Extremadura ha señalado que el Catálogo Jara se ha afianzado como una herramienta de apoyo "clave" para el sector audiovisual autonómico y como un instrumento de "gran valor" para creadores y productores.

El Ejecutivo regional cita como ejemplo el recorrido de ediciones anteriores, con participaciones destacadas en premios y festivales como los Goya, los Premios Fugaz o la Semana de Cine de Medina del Campo. La resolución de los cortometrajes seleccionados se notificará a los participantes y se publicará en la web de la Fundación Extremeña de la Cultura.