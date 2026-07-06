Cinco millones de euros en Puebla de la Calzada: "Llevaremos quien es el ganador con mucha discreción"

La administración Nº1 de Loterías de Puebla de la Calzada ha dado el mayor premio de su historia: 5.731.134,13 euros, correspondiente al único boleto acertante de Primera Categoría de la Bonoloto (seis aciertos). La combinación ganadora de este sorteo está compuesta por los números 46, 25, 45, 10, 7 y 48. El número complementario ha sido el 1 y el reintegro, el 3. Hasta el momento, se desconoce el nombre del agraciado, a quien este fin de semana le ha cambiado la vida.

Sergio Domínguez es el administrador de este local de loterías y apuestas del estado y, tras hacerse pública la noticia, no ha dudado en explicar cómo recibió la noticia.

-¿Cómo te has enterado de que habías vendido este premio?

-Ayer me llamó un compañero de Barcelona, que es afincado aquí en la Puebla, y nada, estaba en el McDonald's cenando con mi familia, y de repente me empezó a llamar mucha gente, entre ellos Juan Mari, el alcalde de Puebla y también muchos amigos míos alegrándose por la noticia.

-¿Cómo te sientes al repartir un premio de esas dimensiones?

-Es un orgullo, nunca piensas que vas a dar este premio o que siempre piensas que sí, pero que a ver si algún día se da. El año pasado dimos un premio de 1 millón de euros y eso ya fue para nosotros lo máximo y ahora repartir casi 6 millones es algo que no lo imaginábamos y aunque tengamos la experiencia previa siempre nos sorprende.

Administración de la localidad donde se ha vendido el boleto premiado. / Loterías

-¿Cuántos premios ha repartido ya esta administración?

-La verdad es que llevamos un año y medio con muy buena racha, empezamos en enero de 2025 dando el tercer premio del Sorteo del Niño, luego a raíz de ahí dimos el millón de euros del premio de Euromillón, también hemos dado un segundo premio de la Lotería del jueves y otro segundo premio de la lotería del sábado. A todo esto se le suma unos 13.000 euros en quinielas, otros 5.000 euros en quinielas, Bonoloto y Primitiva entre 3.000 y 4.000 euros y después de año y medio sin dar ninguno ha llegado este de 5.700.000 euros. Los compañeros de profesión me han escrito al WhatsApp felicitándome y preguntándome que cómo se tiene tanta suerte. Porque no es común que en una administración de una población tan chica se haya repartido esa cantidad de premios en lo que llevamos de año y medio.

-¿Se sabe quién es el ganador? ¿Ya ha venido a reclamar su premio?

-No, aún no sabemos quién ha sido el ganador y tampoco ha venido a reclamar su premio. Es más, si viniera a recogerlo se le apartaría lo máximo posible y lo llevaríamos con la mayor discreción posible.

.Aún no sabemos el ganador, pero ¿puedes llegar a saber si la combinación ha sido elegida por el cliente o lo ha realizado la máquina?

-Sí, no sabemos exactamente si ha sido el cliente o la máquina, pero según mi experiencia y viendo los números ganadores creo que hay alta probabilidad de que haya sido la máquina. Ya que son números altos y cuando son números altos no suelen elegirlos los clientes, porque el cliente tiene la tendencia a coger fechas, fechas del 1 al 31, que son fechas de nacimientos o días importantes. De los 6 números que hemos dado hay 3 que pasan de los 40 y tantos, entonces son números que no son muy elegibles.

-¿Es el mayor premio que se ha dado en las Vegas Bajas? ¿Y en Extremadura?

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-Sí en las Vegas Bajas creo que es el mayor premio que se ha dado, vamos, he estado hablando con mi madre, que es la que llevaba antes el negocio, y no recuerda aquí un premio así. No, no es la cantidad más grande que se ha repartido en Extremadura, lo que sí ha sido es el premio más grande que se ha repartido de la Bonoloto en la comunidad.