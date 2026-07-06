El CSN aplaza su decisión sobre Almaraz, que tomará antes de agosto

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aplazado su decisión sobre el informe técnico vinculado a la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz. Según confirman fuentes del CSN, el tema figuraba en el orden del día del pleno celebrado este lunes, aunque finalmente quedó pospuesto hasta una próxima reunión a petición de uno de sus miembros. La convocatoria del pleno, que habitualmente tiene lugar los miércoles, se ha adelantado esta semana por razones de agenda del presidente de este organismo regulador, Juan Carlos Lentijo. En cualquier caso, la previsión sigue siendo que el informe se estudie antes de agosto, tal y como avanzó Lentijo a comienzos de año.

El procedimiento interno establece que las direcciones técnicas elaboren el informe correspondiente y que este pase después al pleno del Consejo, que debe pronunciarse sobre el documento. La decisión final no depende únicamente de que el expediente figure en el orden del día, ya que los consejeros pueden solicitar más tiempo para revisar la documentación. En este sentido, según las mismas fuentes, el aplazamiento se produjo a petición de uno de los miembros del pleno, aunque el organismo no precisa quién lo solicitó ni los motivos concretos.

La próxima cita aún no tiene fecha cerrada, y aunque lo más previsible es que se programe a mediados de la próxima semana, desde el CSN se recuerda que la agenda de julio se presenta especialmente compleja por distintos compromisos institucionales, por lo que no se sabrá el calendario definitivo hasta la convocatoria formal por parte del secretario general.

Cúpula de uno de los edificios de contención de la Central de Almaraz. / Carlos Gil

El pleno del CSN está constituido por un presidente y cuatro consejeros (uno de estos, la extremeña Pilar Lucio, con rango de vicepresidenta). Cualquiera de ellos puede solicitar que se aplace la deliberación y votación de algún asunto concreto hasta la próxima sesión, expresando las causas. Según recoge el estatuto de este organismo, el presidente solo denegará esta petición cuando se trate de una cuestión urgente o si ya ha sido tratada en dos sesiones anteriores. De esta forma, y siempre que el asunto haya sido incluido en el orden del día, solo podría haber una demora más para abordar la continuidad de Almaraz.

Igualmente, las fuentes del organismo indican que no existe un límite estricto asociado al número de plenos restantes en julio, ya que pueden convocarse nuevas reuniones ordinarias o extraordinarias si resulta necesario.

Decisión del ministerio

Si el informe del CSN resulta favorable a la continuidad de Almaraz, la solicitud pasará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que será el encargado de conceder o no, en última instancia, la autorización para la prórroga.

El Gobierno ha reiterado en diferentes ocasiones que no se opondrá a la extensión de la vida útil de la central siempre que se cumplan tres condiciones: que no implique costes para los consumidores, que su seguridad quede acreditada por el CSN y que no comprometa la garantía de suministro.

Entre los requerimientos planteados, el CSN solicitó a Centrales Nucleares Almaraz Trillo (CNAT), titular de la instalación, información relativa a la gestión del envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes vinculados a la seguridad.

Combustible gastado

Asimismo, el organismo pidió justificar la vigencia y el grado de cumplimiento de los planes de acción y mejora derivados de la revisión periódica de seguridad para un periodo completo de diez años. En la anterior renovación de la autorización, que data de 2020, el plazo solicitado fue de siete años para la unidad I y de ocho años para la unidad II, si bien estas revisiones habían tenido hasta la fecha vigencia de una década.

El CSN también reclamó una justificación sobre la gestión del combustible gastado hasta 2030, dado que la petición presentada por Almaraz implicaría un aumento en su generación.

CNAT, sociedad participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, solicitó oficialmente el 30 de octubre de 2025 al ministerio la modificación de la autorización de explotación de los dos grupos de la central nuclear de Almaraz, con el objetivo de prolongar su operación hasta junio de 2030, en lugar de hasta el 1 de noviembre de 2027 (fecha fijada actualmente para desconectar su Unidad I) y el 31 de octubre de 2028 (la establecida para la II).

"Error garrafal"

Por otro lado, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado este lunes que si el Gobierno estatal accede a prorrogar la vida de la Central Nuclear de Almaraz "estará cometiendo un error garrafal", porque, como ha dicho, "se estará dejando llevar por ese fanatismo ideológico y negacionista de la extrema derecha y la derecha extrema".

De Miguel ha recordado que el modelo energético nuclear es un "modelo caro" y que no está en la línea de la soberanía energética del país. "No tenemos uranio, lo que tenemos es sol y energías renovables", ha indicado.

"Si apostamos por prorrogar Almaraz queremos saber quién va a pagar la factura de tener que adecuar la central nuclear a prorrogar su vida útil porque eso no va a salir precisamente gratis", ha criticado la portavoz de Unidas por Extremadura, que ha afirmado que el funcionamiento de la central está costando al erario público extremeño 92 millones de euros al año. Una instalación que, ha aseverado, "está obsoleta, que está vieja y que ya ha cumplido su vida útil".