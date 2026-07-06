Cursos gratis para adultos en Extremadura: 150 horas para preparar la ESO, FP o la Universidad

La Consejería de Educación y Formación Profesional destinará 747.150 euros a financiar programas de aprendizaje a lo largo de la vida durante el curso 2026/2027 en Extremadura. La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de Extremadura, busca sostener una oferta formativa dirigida especialmente a personas adultas que quieren recuperar estudios básicos, preparar pruebas oficiales o acceder a nuevos niveles del sistema educativo.

Las ayudas están dirigidas a corporaciones locales, mancomunidades de municipios y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la región y que tengan entre sus fines la educación o la formación de personas adultas. Cada entidad beneficiaria recibirá 2.550 euros por programa. La cuantía se destina a financiar parcialmente los gastos del personal docente contratado, por lo que la subvención no cubre necesariamente todo el coste de la actividad prevista.

Plazo hasta el 8 de julio

Las entidades interesadas deberán presentar la solicitud conforme al anexo III de la resolución, disponible en el portal Educarex. El plazo estará abierto hasta el 8 de julio y el trámite deberá realizarse exclusivamente de forma telemática a través del registro electrónico general de la Sede electrónica de la Junta de Extremadura.

La convocatoria establece límites distintos según el tipo de entidad solicitante. Las corporaciones locales y las entidades privadas sin ánimo de lucro podrán pedir un máximo de dos programas, mientras que las mancomunidades de municipios podrán solicitar hasta seis. Este margen permite que agrupaciones de varios municipios puedan organizar una oferta más amplia en territorios con necesidades compartidas.

Las ayudas serán compatibles con otras subvenciones concedidas para la misma finalidad por otras entidades, siempre que el importe total recibido no supere el coste de la actividad prevista por el solicitante.

Nueve itinerarios formativos

La oferta se articula en nueve programas educativos. Incluye la adquisición inicial de competencias básicas, la consolidación de esas competencias, el programa inicial de Educación Secundaria, lengua y cultura españolas para extranjeros y lengua extranjera para castellanohablantes.

También se ofertan programas de preparación para la prueba de obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años, pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio, pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior y pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Con este diseño, la convocatoria combina formación básica, aprendizaje de idiomas y preparación de pruebas académicas. Para muchos alumnos adultos, estos cursos pueden ser una vía de regreso al sistema educativo o una herramienta para mejorar su empleabilidad en un mercado laboral que exige cada vez más acreditación y competencias.

Cursos gratuitos y grupos de hasta 25 alumnos

Los programas estarán dirigidos a alumnado con una edad mínima de 18 años cumplidos a 31 de diciembre del año en que se inicie la formación. De forma excepcional, podrán acceder mayores de 16 años que acrediten tener un contrato laboral o que cuenten con la acreditación oficial de deportistas de alto rendimiento.

Cada programa tendrá una duración total de 150 horas lectivas. La distribución horaria deberá contemplar un mínimo de ocho horas de clase a la semana por programa y los grupos estarán formados por entre 10 y 25 alumnos.

La participación será gratuita para el alumnado, que podrá estar matriculado en más de un programa. Las acciones formativas se desarrollarán entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Criterios de concesión

Para conceder las subvenciones, la Junta valorará la oferta pública existente en el territorio, la eficacia de los programas en el curso anterior, la aportación económica de la entidad para colaborar en los gastos del personal docente contratado, el ámbito de actuación y si la entidad no ha sido beneficiaria de estas ayudas en los dos últimos cursos.

El alumnado que curse los programas y alcance los objetivos correspondientes recibirá un Certificado de Aprovechamiento de la formación. Ese documento acreditará la participación y el cumplimiento de los objetivos del itinerario cursado.