‘Electra Jonda’ lleva al Festival de Mérida una tragedia clásica con acento flamenco y ecos de Lorca

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se adentra esta semana en una tragedia con raíz antigua y pulso flamenco. ‘Electra Jonda’ desembarca este miércoles en el Teatro Romano con una propuesta que traslada el mito griego al imaginario andaluz, entre cortijos, pasiones familiares, venganzas y ecos lorquianos que remiten a los paisajes de 'Bodas de sangre' sin renunciar a la esencia clásica del personaje.

El espectáculo, presentado este lunes en rueda de prensa, parte de un texto de Juan Guerrero Zamora, recuperado ahora por su hija, la actriz Alejandra Torray, y está dirigido por Manuel Canseco, exdirector del certamen emeritense. La obra podrá verse hasta el domingo, día 12, con funciones a las 22.45 horas.

Para Alejandra Torray, que además interpreta a Clitemnestra, el montaje tiene una dimensión especialmente personal. La actriz ha reconocido que participar en esta producción significa "algo emocional", al sacar adelante un proyecto que su padre dejó pendiente antes de su muerte en 2002.

También para Manuel Canseco la obra supone un regreso cargado de simbolismo. El director ha recordado que hace 49 años estrenó en Mérida y ha bromeado con que, si no ha acertado con este montaje, "se retirará", aunque también ha dejado abierta la posibilidad de volver el próximo año para celebrar el medio siglo de aquella primera vez en el festival.

Canseco ha explicado que ‘Electra Jonda’ comenzó a plantearse hace una década, pero que su complejidad hizo muy difícil llevarla finalmente a escena. Según ha señalado, se trata de uno de los retos más duros de su trayectoria profesional, al unir en un mismo espectáculo la palabra, el cuerpo, la música, el teatro, el baile y el flamenco en busca de una continuidad escénica.

Reparto

El montaje, ha añadido, viene a “cerrar” la historia de su vida artística y lo hace con una puesta en escena de gran formato, en la que el texto cantado, la danza y la interpretación dialogan con el espacio clásico. La obra está protagonizada por Carolina Lapausa en el papel de Electra, un personaje que la actriz ha definido como exigente por el choque entre "traición y modernidad".

Junto a ella, Torray interpreta a Clitemnestra; César Lucendo, a Egisto; Paula Colorado, a la hermana pequeña de Electra; Teresa Hernández, cantaora y Casandra; Juan Gea, a un ciego que toca la guitarra por la calle; Eva Molina, al hijo de Casandra; y Daniel Migulánez, a Orestes, el hermano que ayuda a Electra en su venganza. Natalia Jara se incorpora como Elaia en sustitución de María Garralón, que ha causado baja tras una intervención quirúrgica la pasada semana.

El reparto se completa con la presencia de Jaime Puente, bailarín y capataz de caballeros, y con la Compañía Ibérica de Danza, que ejerce como coro. Forman parte de este cuerpo artístico Raquel Ruiz, María Muñoz Gurría, Marta Mármol, Alejandra Rodríguez, Begoña Pérez-Marsá, Adrián Dávila, Ariadna Craviotto, Jaime Puente, Alejandro Mármol, Mario Mingueza, Luis Gil y Yolanda García.

‘Electra Jonda’ propone una relectura de uno de los personajes más estudiados de la literatura universal. Tras el asesinato de su padre, Agamenón, a manos de su madre, Clitemnestra, y del amante de esta, Egisto, Electra espera el regreso de su hermano Orestes para consumar la venganza. En esta versión, la tragedia se desplaza de Grecia a Andalucía, donde los dramas de sangre, desamor y poder adquieren una lectura cercana y reconocible.

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Por último, indicar que ‘Electra Jonda’ será el segundo espectáculo de la programación oficial del festival tras el estreno de ‘Spartacus’, que ha reunido a 5.159 espectadores en los tres pases celebrados este pasado fin de semana, según ha destacado el director del certamen, Jesús Cimarro.