Extremadura se encierra por el calor: "Son las doce de la noche y tenemos 31 grados"

El reloj aún no marca las once cuando los parques extremeños empiezan a vaciarse. Las terrazas permanecen prácticamente desiertas y dos vecinas, mientras pasean, comentan que de madrugada seguían con el aire acondicionado encendido. Así amanece la región después de tres jornadas consecutivas con algunas de las temperaturas nocturnas más altas del país y con unas máximas que este lunes pueden alcanzar los 43 grados.

Tras varios días en alerta naranja, Emilia González, de 82 años, reconoce que lleva la ola de calor "malamente, como todos". Sale temprano para pasear y hacer los recados, pero "a las once, como muy tarde", ya está de vuelta en casa.

Junto a ella está Yolanda, que cuenta que por las tardes se marchan al parque del Príncipe porque allí el ambiente resulta más llevadero. Para ella, sin embargo, el principal problema no es el calor, sino la falta de servicios. "Calor siempre ha hecho en Extremadura. Se sale a las nueve de la mañana y volvemos a salir a las nueve de la noche. El que no sepa que eso es así no es de aquí", afirma.

Lo que sí denuncia es que la ciudad no está preparada para quienes cuentan con más dificultades. Yolanda, que tiene una ostomía, lamenta la falta de baños públicos accesibles y en condiciones. "Las personas mayores o con discapacidad no tenemos servicios. No hay sombra, no hay servicios… En el parque no hay un baño que funcione".

Familias solo a primera hora

A pocos metros, en el parque del paseo de Cánovas, Elsy y Marian aprovechan las primeras horas del día para llevar a los niños a los columpios. "Es la única hora a la que se puede estar aquí". Salen con agua y fruta para mantenerlos hidratados y tienen claro cuándo termina la mañana: en cuanto el reloj se acerca a las once vuelven a casa. Después llega el aire acondicionado y, si el trabajo lo permite, alguna tarde de piscina. "A las doce de la noche todavía hay 31 grados", lamentan.

El parque refleja ese cambio de rutinas. Marian explica que normalmente habría muchas más familias, pero el calor obliga a buscar la sombra desde primera hora. "Todas se han marchado. Vienen tempranito, cuando se levantan, como nosotras". Encontrar un banco resguardado o un espacio donde los niños puedan jugar sin estar expuestos al sol marca ahora el ritmo de las mañanas casi tanto como los horarios escolares en invierno.

La hostelería espera a la noche

El calor también cambia el pulso de la hostelería. En el restaurante Lateral, José Sánchez, encargado del establecimiento, confirma que la clientela busca el fresco dentro del local o retrasa la salida hasta bien entrada la noche. "Hay ciertas horas en las que la gente no sale de casa", explica. La terraza no empieza a llenarse hasta "las nueve y media o las diez de la noche, cuando empieza a fluir un poco la gente".

Las horas centrales del día son las más flojas. "Se nota en las reservas. Si las hay, son dentro del local", apunta. El restaurante acaba de abrir y no puede comparar con veranos anteriores, pero sí recoge la percepción de otros hosteleros de la ciudad. "Dicen que este año está siendo peor todavía. Se ve que no hay gente... buscan piscinas". Eso sí, hay algo que no cambia. "La cerveza fresca no falla", bromea.

El pequeño comercio

En el pequeño comercio ocurre algo parecido. Ana, propietaria de la tienda Ana y Chica, asegura que las tardes han perdido movimiento: "Abrimos porque tenemos que abrir". Cuenta que la mayoría de clientas acuden a primera hora de la mañana o esperan casi hasta el cierre. "Las que vienen, vienen a las ocho y cuarto, así que tienes que cerrar a las nueve como poco".

El aire acondicionado se ha convertido en otra herramienta de trabajo. "Tienes que tener la tienda muy fría para que la gente se pruebe la ropa", explica. Después llega la factura de la luz, otra consecuencia de un verano que obliga a mantener el aparato encendido durante toda la jornada. "Si seguimos así, ya no sé qué vamos a pagar, no sé dónde vamos a ir, no sé de qué vamos a vivir y no sé qué vamos a hacer", lamenta.

Ana cree que cada verano se parece al anterior, aunque este ha dado señales pronto. Recuerda una ola de calor en junio "espantosa" que marcó el inicio de la temporada. Y es que aunque las temperaturas baten récords en muchos puntos de la región, no todos perciben que este sea un verano excepcional. Algunos recuerdan que las altas temperaturas siempre han marcado el ritmo de los veranos extremeños, aunque todos coinciden en olas que llegan antes y duran más. Mientras tanto, Extremadura permanece este lunes en alerta naranja por altas temperaturas hasta las 21.00 horas, con máximas de hasta 41 grados en buena parte de la comunidad.