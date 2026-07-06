Extremadura rechaza la propuesta de déficit asimétrico y avisa de que "no consentirá ciudadanos de primera y de segunda"

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha mostrado este lunes el rechazo frontal del Ejecutivo regional a la propuesta de déficit asimétrico planteada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La responsable autonómica ha advertido de que Extremadura se posicionará "completamente en contra" de cualquier medida que, a su juicio, ahonde en la desigualdad entre comunidades autónomas.

Lealtad

Una vez finalizado el CPFF, en declaraciones a los medios, Manzano ha subrayado que Extremadura acude a este órgano "con la máxima lealtad y el máximo respeto institucional", aunque ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no opina lo mismo" sobre las regiones del país. Según la consejera, el Ejecutivo central compromete cada vez más gasto y presenta unos objetivos de estabilidad presupuestaria que son "absolutamente imposibles de cumplir" para unas haciendas autonómicas "que ya no pueden más".

La titular de Hacienda ha citado, entre otros factores, las subidas salariales que afectan en Extremadura a más de 63.000 empleados públicos, la financiación de la dependencia o el impacto de determinadas políticas estatales que, según ha señalado, terminan pagando las comunidades autónomas. "Basta ya de esa política de invito yo pero pagas tú", ha afirmado Elena Manzano, antes de insistir en que Extremadura quiere cumplir con los objetivos de estabilidad, pero no cuenta con recursos suficientes.

Financiación

La consejera ha reclamado la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica "coherente" con la Constitución española y capaz de garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos. Manzano ha defendido que Extremadura debe poder prestar los servicios sanitarios y educativos en las mismas condiciones que el resto de territorios y verse "representada de una vez por todas" en el sistema de financiación autonómica.

En este sentido, ha criticado que el Estado esté "batiendo récord de recaudación" mientras las comunidades autónomas soportan la prestación de los principales servicios públicos. "El Estado está recaudando más que nunca y quienes prestan los principales servicios públicos en nuestro país no los presta el Estado, los prestamos las comunidades autónomas", ha declarado la consejera extremeña.

Manzano ha citado la recaudación récord de 325.000 millones de euros en 2025 y ha advertido de que, con ese escenario, las comunidades autónomas tienen "más presión que nunca" para hacer frente al gasto. La consejera ha trasladado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Arcadi España, que Extremadura exige recursos suficientes para afrontar sus competencias porque "los extremeños tienen derecho a todo" y el Gobierno regional lo va a priorizar.

Déficit asimétrico

Preguntada por la propuesta de déficit asimétrico, Manzano ha asegurado que "nadie la ha pedido" y que la iniciativa salió "a propuesta exclusiva" de Arcadi España durante la reunión. La consejera ha considerado que el planteamiento forma parte de "una situación de desigualdad" y ha advertido de que un déficit diferenciado entre comunidades supondría "mayor desigualdad" dentro del Estado.

La responsable extremeña ha explicado que, tras la intervención del ministro, la consejera de Hacienda de Cataluña tomó la palabra para mostrar su disposición a analizar la medida. "Era de esperar, tienen un sistema de financiación hecho para ellos, a la carta", ha señalado Manzano, quien ha vinculado la propuesta al modelo de financiación pactado con el independentismo catalán.

Igualdad

Manzano ha defendido que España es "un Estado unitario" con distintos niveles de gobierno y comunidades autónomas con competencias, pero con objetivos comunes tanto en el ámbito nacional como europeo. "Basta ya de que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; desde Extremadura no lo vamos a consentir", ha afirmado la consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura.

La consejera ha pedido a Arcadi España que actúe como ministro del Estado español y que tenga en cuenta a todas las nacionalidades y regiones. En su intervención, Manzano ha reclamado que el Gobierno central no se centre únicamente "en lo que pretende una comunidad autónoma" y que salvaguarde el derecho de los ciudadanos a residir en sus territorios con recursos suficientes.