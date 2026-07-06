Extremadura reclama al Gobierno una financiación autonómica "seria" y advierte de que "no se va a callar"

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha defendido este lunes, antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que la comunidad acude a la reunión "con el máximo respeto" y "la máxima lealtad institucional", pero con la intención de reclamar al Gobierno de España una financiación autonómica que tenga en cuenta las necesidades reales de la región. Manzano ha advertido de que Extremadura quiere hablar de Presupuestos Generales del Estado, pero también de estabilidad, gasto autonómico y de un nuevo modelo de financiación que no deje atrás a los extremeños.

Presupuestos

Manzano ha considerado "muy adecuado" que el Ejecutivo central impulse la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, y ha subrayado que se trata de un mandato constitucional recogido en el artículo 134 de la Constitución Española. En este punto, la consejera ha remarcado que los presupuestos son "un instrumento esencial" para cualquier administración y ha puesto como ejemplo a Extremadura, donde la Junta prevé aprobar sus cuentas en las próximas semanas.

La responsable autonómica ha argumentado que, ante la prórroga presupuestaria en la comunidad, la presidenta de la Junta, María Guardiola, decidió convocar elecciones y "darle la palabra a los ciudadanos extremeños". Según ha señalado Manzano, ese respaldo permitió al Gobierno regional obtener "el mejor resultado de todas las elecciones autonómicas", con un 43,2% de los votos. "Dentro de un par de semanas tendremos aprobados en Extremadura nuestros presupuestos", ha recordado Elena Manzano.

Estabilidad

La consejera ha insistido en que hablar de presupuestos es fundamental. No obstante, ha añadido que también resulta imprescindible abordar los objetivos de estabilidad presupuestaria y el gasto que soportan las comunidades autónomas. Manzano ha criticado, por ejemplo, que se plantee una tasa de referencia del 4% cuando, según ha explicado, el impacto de las subidas salariales acordadas desde el ámbito estatal supera ya la capacidad de las haciendas autonómicas. "Ya solo el impacto de las subidas salariales es un 4,5%", ha aducido.

"Este invito yo y pagas tú del Gobierno del señor Sánchez es completamente inasumible para las haciendas autonómicas", ha declarado Elena Manzano, que ha reclamado responsabilidad a la hora de asumir nuevos compromisos de gasto. La consejera ha advertido de que las comunidades autónomas tienen cada día más obligaciones financieras y ha pedido que el Gobierno central tenga en cuenta el coste real de servicios esenciales como la sanidad, la educación y las políticas públicas básicas.

Manzano ha avanzado que Extremadura pedirá más margen de gasto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque, según ha indicado, "es imposible de asumir" el escenario actual. La consejera ha cifrado en 400 millones de euros el coste de las subidas salariales abonadas por la Junta desde su llegada al Gobierno y ha señalado que solo en el presupuesto actual el impacto asciende a 176 millones.

Financiación

La titular de Hacienda ha situado la financiación autonómica como uno de los asuntos centrales que Extremadura quiere poner sobre la mesa. "¿Va a continuar con 0 euros, 0 euros de 21.000 millones para Extremadura?", se ha preguntado Elena Manzano en referencia al planteamiento que, según ha denunciado, se presentó en la anterior reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que ha tildado de "aberración jurídica". La consejera ha argüido que los extremeños tienen derecho a recibir servicios públicos de calidad en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos del país.

Manzano ha reclamado un modelo de financiación autonómica "con seriedad y con rigor", en el que todas las comunidades se sientan representadas y que no llegue "directamente impuesto por el separatismo catalán". La consejera ha insistido en que el nuevo sistema debe negociarse entre todos los territorios y respetar el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Recaudación

La consejera ha criticado que el Estado pueda alcanzar una recaudación récord de 325.000 millones de euros mientras, según ha apostillado, no presta directamente los servicios públicos fundamentales que asumen las comunidades autónomas. "Este gobierno va a pelear por esa financiación y por mantener los servicios públicos de calidad que tenemos", ha asegurado Elena Manzano, en defensa de la posición que llevará Extremadura al Consejo.

Preguntada por las dificultades que puedan tener los Presupuestos Generales del Estado para prosperar, Manzano ha respondido que "lo importante es que por lo menos trabajen". La consejera ha recordado que Extremadura ha presentado presupuestos todos los años y ha defendido que unas cuentas públicas son imprescindibles para poder gobernar y desarrollar políticas públicas.

"Sin presupuestos no se puede gobernar", ha remarcado Elena Manzano, que ha señalado que el Gobierno central no trabaja en unas nuevas cuentas desde 2023. La responsable extremeña ha considerado positivo que el Ejecutivo impulse ahora el primer paso de la tramitación presupuestaria, aunque ha advertido de que la Junta estará pendiente del contenido territorializado de esas cuentas.

Inversiones

Manzano ha avanzado que Extremadura analizará con especial atención la inversión territorializada de los Presupuestos Generales del Estado y ha reclamado que se ajuste a lo que establece la Constitución. La consejera ha criticado que a Extremadura se destine "un poco más de un 3%" mientras la inversión se concentra, según ha dicho, en territorios con mayor renta y riqueza.

"Extremadura ya no se va a callar en nada", ha concluido Elena Manzano, que ha asegurado que la comunidad está "deseando conocer esas cuentas". La consejera ha expresado su deseo de que los presupuestos sean buenos para todos los españoles y no estén pensados únicamente para beneficiar a un territorio concreto.