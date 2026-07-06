"Somos gente de calle, necesitamos gasolina": la nueva asociación que quiere unir al comercio y los servicios de Extremadura

Más de 82.000 trabajadores autónomos mantienen abierta cada día buena parte del comercio y los servicios de Extremadura. Lo hacen desde negocios muy diferentes, repartidos por toda la región y con problemas que van desde la falta de relevo generacional hasta las dificultades para acceder a determinadas ayudas. Esa dispersión del tejido económico en este tipo de sectores ha llevado a un grupo de profesionales a impulsar la Asociación de Comercio y Servicios de Extremadura, una entidad que aspira a recorrer la comunidad para conocer las necesidades de autónomos y empresas y convertir esa realidad en una voz común ante las administraciones.

"No somos únicamente una asociación de comerciantes", subraya Nieves García Lemus, presidenta de la organización. La asociación incorpora también al conjunto del sector servicios, que concentra más del 63% de los autónomos extremeños. En ese espacio entran electricistas, talleres, peluquerías, asesorías, clínicas, inmobiliarias o negocios vinculados al turismo. Actividades distintas que, sostiene, comparten muchas dificultades pese a pertenecer a sectores diferentes.

El proyecto llega en un momento en el que Extremadura suma 82.497 trabajadores autónomos afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), 549 más que hace un año. Sin embargo, el comercio volvió a ser en junio el sector que más afiliados perdió, con 38 autónomos menos en un solo mes, un dato que las organizaciones profesionales consideran preocupante por el peso que estos negocios mantienen en el territorio.

La organización nace con una idea que marcará sus primeros pasos: "Queremos recorrer la región comarca a comarca y pueblo a pueblo, explicar el proyecto, incorporar al mayor número posible de profesionales y conocer con precisión qué necesita cada subsector y cada territorio". La hoja de ruta pasa por elaborar una radiografía del comercio y los servicios extremeños y construir una red de representación que llegue también a las localidades más pequeñas. De momento, la asociación cuenta con unas 40 o 50 adhesiones iniciales, puesto que aún no ha iniciado la campaña formal de captación.

Una realidad muy diversa

La presidenta considera que buena parte de los pequeños negocios cuentan con estructuras reducidas en las que una sola persona atiende al público, gestiona proveedores, presenta impuestos, solicita ayudas, resuelve trámites administrativos e intenta adaptarse a la digitalización.

A esa carga diaria se añaden problemas que afectan con distinta intensidad según la actividad. El incremento de costes, la competencia de las grandes plataformas, la dificultad para acceder a financiación o la ausencia de relevo generacional.

Precisamente por esa diversidad, la intención es crear grupos de trabajo por actividades para que cada subsector pueda trasladar sus necesidades específicas y contar con representación. "Una peluquería no tiene los mismos problemas que una empresa tecnológica o que un taller", ejemplifica García Lemus.

Ayudas más adaptadas a los pequeños negocios

Entre las primeras reivindicaciones figura la revisión del diseño de algunas ayudas públicas. La presidenta considera que numerosas convocatorias exigen recursos económicos o capacidad administrativa precisamente a quienes recurren a ellas porque atraviesan dificultades.

"No parece lógico que, para acceder a una ayuda, un comercio o un autónomo tenga que disponer previamente de una liquidez o de unos recursos tecnológicos que precisamente no tiene", afirma.

La asociación valora, en cambio, el anuncio de la Junta de Extremadura de asumir las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos durante las bajas por incapacidad temporal, una medida prevista para el segundo semestre de 2026. No obstante, plantea dos mejoras. Que tenga efectos desde la fecha de su anuncio y que contemple también parte de los gastos fijos que continúan soportando los negocios durante una baja, como alquileres, suministros, seguros o préstamos.

El reto de llegar a toda la región

La organización quiere apoyarse en representantes locales que sirvan de enlace con cada comarca o municipio. García Lemus considera que muchas decisiones se toman desde las ciudades y que la realidad de los pequeños negocios rurales apenas llega a los espacios donde se diseñan las políticas públicas.

Tras la fase inicial de implantación, prevé impulsar campañas de consumo de proximidad, acciones de digitalización, programas de fidelización o encuentros entre empresas.

La asociación asegura contar con experiencia y con personas dispuestas a implicarse, pero no con recursos suficientes para recorrer toda Extremadura. "No pedimos despachos ni oficinas; somos gente de calle y de campo y lo que necesitamos es gasolina para llegar a toda nuestra tierra", resume.

Un papel que va más allá del comercio

La nueva organización nace en un territorio donde ya operan asociaciones locales, federaciones, cámaras de comercio y organizaciones empresariales. García Lemus insiste en que su objetivo no es sustituirlas, sino colaborar con ellas y reforzar la representación allí donde no existan estructuras activas. Por ese motivo, la adhesión será gratuita y compatible con la pertenencia a cualquier otra organización.

La preocupación por la situación del pequeño comercio también la comparten otras organizaciones del sector. El presidente de UPTA, Eduardo Abad, advertía tras conocerse los datos de afiliación de junio de que la pérdida de 38 comercios en un solo mes "debería hacer saltar todas las alarmas", al considerar que muchos establecimientos viables desaparecen por las dificultades para competir en igualdad de condiciones.

A su juicio, sin medidas específicas de apoyo continuará el cierre progresivo de negocios que generan empleo y ayudan a mantener la actividad económica y social, especialmente en el medio rural.

Ese es precisamente uno de los argumentos que la nueva asociación quiere situar en el centro del debate. En muchos municipios, una tienda, un taller, una peluquería o una asesoría prestan un servicio que trasciende la actividad económica y facilita la vida cotidiana de los vecinos.