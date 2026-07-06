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Loterías y apuestas

El Gordo de la Primitiva deja este domingo un premio de más de 146.000 euros

El sorteo no ha tenido acertantes de primera categoría, por lo que el bote sube a 10,5 millones para la próxima semana

Administración en la que ha sido sellado el boleto premiado.

Administración en la que ha sido sellado el boleto premiado. / Loterías y apuestas

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El Periódico Extremadura

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El sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo, 5 de julio, ha dejado un premio de 146.106,85 euros para un único acertante de segunda categoría, es decir, con cinco números acertados y sin el número clave o reintegro.

El boleto premiado fue validado en la Administración de Loterías número 3 de Mazarrón, en Murcia, situada en la calle Larga, 4, según recoge la nota difundida por Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 30, 27, 06, 13 y 32, con el 4 como número clave. La recaudación del sorteo ascendió a 3.856.417,50 euros.

En esta ocasión no ha habido boletos acertantes de primera categoría, correspondiente a cinco números más el número clave, por lo que el bote generado se pondrá en juego en el sorteo del próximo domingo. Loterías y Apuestas del Estado estima que un único acertante podría ganar entonces 10,5 millones de euros.

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En el reparto de premios, además del acertante de segunda categoría, hubo 22 boletos de tercera premiados con 1.207,49 euros cada uno; 214 de cuarta, con 144,82 euros; y 1.158 de quinta, con 30,59 euros.

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