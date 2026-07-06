Declarado un incendio forestal en Castuera que amenaza a algunas viviendas aisladas

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura -Plan Infoex- ha declarado a primera hora de esta tarde un incendio forestal en el término municipal de Castuera. Debido a la evolución de las llamas y a posible afección a viviendas aisladas, las autoridades han decretado el nivel 1 de peligrosidad.

En el lugar de los hechos se ha desplegado un operativo coordinado entre el Infoex y el Ministerio para la Transición Ecológica para tratar de frenar el avance del fuego.

El contingente de emergencias que trabaja actualmente sobre el terreno en las labores de extinción está compuesto por tres unidades de bomberos forestales, un agente del medio natural junto a un técnico de extinción y una unidad helitransportada apoyada por un helicóptero.

El operativo trabaja a esta hora intensamente en la zona para proteger edificaciones vulnerables y estabilizar el perímetro.

Segundo incendio en una semana

Cabe recordar que el pasado 29 de junio se produjo otro incendio en la misma localidad que acabó afectando a casi 200 hectáreas de monte y que también provocó afección por humo en la zona de Puerto Hurraco.

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En las labores de extinción participaron medios del Plan Infoex y bomberos de la Diputación de Badajoz. Además, intervinieron diez unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del medio natural, tres técnicos de extinción y tres maquinarias pesadas, sumado a algunos medios aéreos -helicópteros, hidroaviones-.

Fuente: La Crónica de Badajoz