El Infoex moviliza medios aéreos y terrestres para sofocar un incendio forestal en Jerez de los Caballeros

Medios del Plan Infoex trabajan desde la mañana de este lunes en la extinción de un incendio forestal declarado en el término municipal de Jerez de los Caballeros. Por el momento, no se ha informado de que el fuego haya alcanzado el nivel 1 de peligrosidad, por lo que el operativo se mantiene centrado en las labores de extinción.

Según el Plan Infoex, hasta la zona se han desplazado medios terrestres y aéreos del dispositivo regional y del Ministerio para la Transición Ecológica. En concreto, participan tres unidades de bomberos forestales terrestres y una helitransportada, además de tres agentes del Medio Natural y un técnico de extinción.

El operativo cuenta también con apoyo aéreo, con dos helicópteros, tres aviones y una maquinaria pesada, según la información difundida por el Infoex. El incendio ha sido declarado a las 12.50 horas y se encuentra en fase de extinción.

Riesgo de incendio en Extremadura este lunes, martes y miércoles. / Aemet

Este nuevo fuego se produce apenas unas horas después del incendio forestal declarado este domingo en Tornavacas, en el Valle del Jerte, donde también intervinieron medios en una jornada marcada por el elevado riesgo de incendios en prácticamente toda Extremadura. En ese caso, el dispositivo logró detener el avance de las llamas durante la tarde, tras consolidar el perímetro del incendio.

Cedido

En Tornavacas llegaron a intervenir tres unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción, además de medios aéreos. Posteriormente, los trabajos continuaron con labores de remate sobre el terreno.

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La situación coincide con varios días de riesgo elevado de incendios forestales en la comunidad. El mapa de peligro previsto para esta semana sitúa a buena parte de Extremadura en niveles altos y muy altos, con especial incidencia este martes y miércoles, cuando amplias zonas de la región aparecen marcadas en rojo.