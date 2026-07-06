La Junta de Extremadura garantiza la vacuna gratis contra la lengua azul y acusa a la oposición de disparar su precio

La Junta de Extremadura ha garantizado este lunes que la vacunación contra la lengua azul seguirá siendo gratuita para los ganaderos de la región. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha acusado a PSOE y Unidas por Extremadura de haber generado un clima de "alarmismo" que, según ha afirmado, ha provocado que el precio de las dosis se haya llegado a cuadriplicar. El Ejecutivo autonómico asegura que mantendrá su compromiso con la gratuidad de la vacuna pese al incremento del coste registrado en el mercado.

Sobrecoste

García, acompañado por el director general de Agricultura y Ganadería, Julio Antonio Rojas Pastor, ha denunciado en rueda de prensa que la Junta tendrá que asumir un "sobrecoste" como consecuencia, según sus palabras, de "la irresponsabilidad y al miedo inoculado en los ganaderos" por parte de los grupos de la oposición. El consejero ha responsabilizado directamente a PSOE y Unidas por Extremadura de haber contribuido a una subida artificial del precio de las vacunas contra la lengua azul.

El titular extremeño de Agricultura ha defendido que su departamento siempre ha mantenido un "compromiso firme" con la gratuidad de la vacunación. Según ha explicado, al llegar al Gobierno regional se encontró con una situación de "escasez" de dosis en algunas oficinas veterinarias de zona, aunque no en todas, lo que obligó a adoptar medidas "rápidas" y "eficientes". La Junta sostiene que la falta puntual de vacunas en determinadas oficinas veterinarias llevó a activar mecanismos para garantizar el acceso de los ganaderos a la inmunización.

Ayudas

Entre esas medidas, García ha señalado la elaboración de un decreto de subvenciones destinado a compensar a los ganaderos que hayan adquirido vacunas de forma voluntaria. El consejero ha indicado que esta norma será aprobada por el Consejo de Gobierno "cuanto antes", previsiblemente la próxima semana o en las siguientes. El decreto de ayudas permitirá cubrir el coste asumido por aquellos ganaderos extremeños que hayan comprado vacunas contra la lengua azul por su cuenta.

Además, la Junta ha licitado un nuevo contrato de compra de vacunas con el objetivo de "seguir garantizando la gratuidad a todo ganadero extremeño que quisiese vacunar su cabaña", según ha afirmado García. La resolución de este contrato está prevista para finales de agosto o principios de septiembre. El Gobierno regional espera que el nuevo contrato de suministro permita reforzar la disponibilidad de dosis y mantener la vacunación gratuita en Extremadura.

Precios

El consejero ha insistido en que la "intoxicación" y el "alarmismo" generados por PSOE y Unidas por Extremadura, al denunciar el fin de la gratuidad de las vacunas, han provocado "una especulación por parte de los laboratorios" y un incremento "artificial" del precio. García ha vinculado la subida del coste de las dosis con el debate político abierto en torno a la continuidad de la vacunación gratuita.

Pese a ese encarecimiento, el responsable regional de Agricultura ha recalcado que el Gobierno autonómico "cumple su palabra". En este sentido, ha explicado que durante el periodo de alegaciones del decreto de ayudas, finalizado el pasado viernes, se ha elevado el tope de las subvenciones para cubrir la subida del coste de las vacunas. La Junta ha modificado el límite de las ayudas para intentar compensar el aumento del precio que deberán afrontar los ganaderos.

"A partir de ahora, con el decreto cerrado, si algún ganadero vacuna en el mes de agosto y los precios siguen subiendo por la intoxicación, este Gobierno no podrá actuar y tendrá que pagar el sobrecoste y la inflación de los precios de la vacuna que ha provocado la izquierda", ha advertido Juan José García. El consejero ha pedido a los ganaderos que tengan en cuenta el impacto económico de vacunar en agosto si los precios continúan al alza.

Recomendación

Ante esta situación, García ha recomendado a los ganaderos esperar a la resolución del nuevo contrato de compra de vacunas para evitar un mayor sobrecoste. El consejero ha subrayado, además, que "la cabaña ganadera prácticamente está vacunada", por lo que ha defendido que existe margen para aguardar a la adjudicación del suministro. La Junta aconseja esperar al nuevo contrato de vacunas para reducir el impacto del encarecimiento de las dosis contra la lengua azul.

En cuanto a la evolución de la enfermedad, Julio Antonio Rojas Pastor ha recordado que el año pasado se declararon 424 focos de lengua azul en Extremadura. En lo que va de año, según ha apuntado el director general de Agricultura y Ganadería, todavía no se ha registrado ninguno, aunque ha advertido de que el momento crítico de la enfermedad suele llegar a principios de otoño, si bien en 2025 se adelantó a julio.