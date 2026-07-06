Muere a los 64 años la exdirigiente socialista extremeña Ascensión Murillo

El PSOE de Extremadura ha comunicado en la mañana de este lunes el fallecimiento de Ascensión Murillo, exdirigente socialista extremeña, a los 64 años. "Nos deja Ascensión Murillo, una mujer trabajadora, comprometida y fiel a sus principios", ha señalado el PSOE extremeño en un mensaje de despedida difundido este lunes.

"Gracias por tu esfuerzo, tu solidaridad y tu ejemplo. Tu recuerdo y tus ideales nos seguirán acompañando. Hasta siempre, compañera", ha añadido la formación socialista.

María Ascensión Murillo Murillo nació en Madrid el 31 de mayo de 1962. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, en la especialidad de Pedagogía, desarrolló también su trayectoria profesional como técnica de la Administración local y fue directora de un centro de personas con discapacidad.

Su carrera política estuvo vinculada al PSOE extremeño y, especialmente, a la provincia de Badajoz. Fue diputada autonómica por Badajoz en la V y VI legislaturas dentro del Grupo Parlamentario Socialista. Durante su etapa en la Asamblea de Extremadura llegó a ocupar la Secretaría Primera de la Mesa en la VI Legislatura.

Murillo también tuvo responsabilidades orgánicas dentro del PSOE. Fue portavoz del PSOE en la Comisión Ejecutiva Municipal de Mérida, secretaria ejecutiva de la Comisión Educativa Provincial del PSOE de Badajoz y miembro del Comité Regional del PSOE de Extremadura. Entre 2000 y 2004 ejerció como secretaria de Organización de la Agrupación Local del PSOE de Mérida y formó parte del Comité Federal del partido.

En 2008 fue elegida senadora por Badajoz en la IX Legislatura. Tomó posesión de su escaño el 9 de marzo de ese año y permaneció en la Cámara Alta hasta su renuncia, formalizada el 29 de junio de 2011.

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