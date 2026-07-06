El PP extremeño carga contra el "silencio cómplice" del PSOE tras la imputación de Olga García

El PP de Extremadura ha acusado este lunes al PSOE regional de mantener un "silencio cómplice" tras la imputación de Olga García, exconsejera de Transición Ecológica en el último Gobierno de Guillermo Fernández Vara y actual presidenta de Enresa, por su presunta participación en la tramitación administrativa del proyecto fotovoltaico FV Tagus, promovido por una filial de Iberdrola en Alcántara.

El portavoz del PP extremeño, Luis Miguel Núñez, ha reclamado a los socialistas que "rompan ese silencio", expliquen lo ocurrido y dejen de "proteger" a quienes ocuparon puestos de responsabilidad cuando son citados como investigados por un juez. "Ese silencio no es inocente porque les convierte en cómplices políticos ante la ciudadanía", ha afirmado en rueda de prensa.

La imputación

García ha sido citada a declarar como investigada por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, por un presunto delito de prevaricación relacionado con la concesión de permisos administrativos que posibilitaron la implantación de esta macroplanta solar en la provincia de Cáceres.

Núñez ha calificado la imputación de la exconsejera como una noticia "muy grave para Extremadura" y ha situado el origen de los hechos en la aprobación del informe favorable de declaración de impacto ambiental del proyecto, el 23 de enero de 2023, durante la etapa de García al frente de la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Según el dirigente popular, la propia Fiscalía habría señalado en sus informes que la resolución del expediente era contraria a la normativa nacional y europea de protección ambiental. Por ello, ha considerado "intolerable" que quien ocupó "responsabilidades de primer nivel" en la Junta y preside una empresa como Enresa tenga que comparecer ante un juez por presuntas irregularidades en la autorización de permisos medioambientales.

El portavoz del PP ha puesto además el foco en el papel actual de García al frente de Enresa, empresa pública vinculada a decisiones sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz. "Ni Extremadura ni España pueden aguantar ni un escándalo más. La confianza en las instituciones está en juego y los extremeños se merecen respuestas ya", ha subrayado.

Núñez ha enmarcado la citación judicial de la exconsejera en lo que ha definido como "otro episodio más dentro de un mapa de escándalos" que, a su juicio, afectan al PSOE. "Extremadura no puede seguir siendo portada por causas que ensucian nuestra región y que minan la credibilidad pública", ha añadido.

En este contexto, el PP ha exigido "transparencia total", que se faciliten explicaciones, que se depuren responsabilidades políticas y que la justicia siga su curso "con total independencia". Asimismo, ha defendido que, ante la "sucesión de imputaciones" que comprometen la credibilidad institucional, la única salida "legítima" es la de convocar elecciones. "La democracia se recupera con la voz de los ciudadanos y no con silencios cómplices", ha apuntado.

Gestión de Guardiola

En la misma comparecencia, el portavoz del PP ha destacado los últimos datos del paro en Extremadura, que cerró junio con 61.535 personas desempleadas, 1.005 menos que en mayo y 5.437 menos que hace un año. Núñez ha atribuido esta evolución al trabajo del Gobierno regional para impulsar la economía, fomentar la afiliación y crear empleo en distintos sectores.

También ha vinculado esa reducción del desempleo con los presupuestos autonómicos de 2026, actualmente en tramitación, que incluyen partidas para incentivos empresariales, apoyo a autónomos, emprendimiento rural, relevo generacional, agroindustria, movilidad y autoconsumo.

El portavoz popular ha defendido además el primer Plan de Igualdad de la Junta, aprobado 43 años después y compuesto por 89 medidas dirigidas a los empleados públicos, entre ellas actuaciones para favorecer la promoción interna de mujeres, la conciliación, la desconexión digital, permisos para tutorías, salas de estancia, protocolos contra la violencia de género y formación para prevenir el acoso.

"Extremadura necesita limpieza en las instituciones públicas y resultados en lo económico y en lo social", ha resumido Núñez, quien ha afirmado que frente a los "escándalos" que atribuye al PSOE, el Gobierno de María Guardiola ofrece "gestión, menos paro, más empleo y políticas reales de igualdad".