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Serradilla, la localidad más calurosa de España esta noche antes de otro día en alerta naranja

La región encadena tres jornadas consecutivas con algunas de las temperaturas más altas del país durante la noche y afronta este lunes máximas que pueden llegar a los 43 grados

Jornada de calor en Cáceres.

Jornada de calor en Cáceres. / Carlos Gil

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El Periódico Extremadura

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La región vuelve a copar buena parte del listado nacional de temperaturas máximas de madrugada. Tras Serradilla aparece Navalvillar de Pela, en Badajoz, con 34,4 grados a la 1.30 horas, seguida de Castuera, también en la provincia pacense, con 34,2 grados a medianoche. En la relación figuran además Aliseda, con 33,7 grados; Coria, con 33,4; Don Benito, con 33,1; y Zarza la Mayor y Zorita, ambas con 33 grados.

La noche sofocante será solo el prólogo de otra jornada marcada por las temperaturas extremas. Toda la comunidad autónoma permanecerá este lunes, 6 de julio, en alerta naranja por altas temperaturas entre las 13.00 y las 21.00 horas, según ha activado el 112 Extremadura. El aviso afecta a toda la región, con máximas previstas de hasta 41 grados en varias zonas y valores que podrían alcanzar los 43 grados en algunos puntos.

Alerta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso especial por ola de calor, que dejará máximas por encima de los 39 grados en amplias zonas de Extremadura. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 24 y los 43 grados, mientras que en Cáceres se moverán entre los 25 y los 42 grados.

El calor llegará acompañado de estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos o despejados y nubosidad de evolución durante las horas centrales del día. La Aemet contempla, además, la posibilidad de chubascos con tormenta, sobre todo hacia el este de la comunidad.

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El viento será variable, con predominio de las componentes sur y oeste, aunque podrá soplar con más intensidad y de forma racheada en las zonas donde se produzcan tormentas.

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