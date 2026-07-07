Air Nostrum conectará Badajoz y Palma de Mallorca durante las navidades de 2026 con doce vuelos

El Aeropuerto de Badajoz vuelve a conectarse con las Islas Baleares este 2026. Tras la falta de programación de vuelos en esta ruta en verano, como solía ser habitual los últimos años, se retoman en esta conexión en los próximos meses de diciembre y enero haciéndolo coincidir con la Navidad. El aeródromo pacense vive uno de sus mejores momentos y con estos nuevos viajes que se implementan de manera temporal contará con mayor capacidad para mejorar los datos.

En total serán 12 vuelos que se reparten en seis días clave para estas fechas. Los viajes especiales programados por Air Nostrum arrancarán el 23 de diciembre y el último saldrá el día 5 de enero.

Ruta cargada

La compañía Air Nostrum, que explota la conexión aérea desde el aeródromo pacense, ha cargado la ruta Badajoz - Palma de Mallorca para la Navidad 2026 - 2027. Así lo ha hecho saber el aeropuerto en sus redes sociales.

Los vuelos ya están a la venta y se pueden adquirir en la web de la aerolínea Iberia o en las agencias de viajes.

Los vuelos

La compañía ha programado seis días de vuelos y contará con un total de 12 trayectos, seis en cada sentido. El primero de ellos será el día 23 de diciembre y saldrá de Palma de Mallorca a las 13.30 para llegar a Badajoz a las 15.20 horas. En ese mismo horario habrá vuelos los días 29 y 31 de diciembre y el 5 de enero.

En sentido inverso, de Badajoz a Palma de Mallorca, saldrán esas mismas aeronaves esos mismos días en horario de 16.20 y llegará a las 18.05 horas.

Además, los días 26 de diciembre y 2 de enero también habrá vuelos. De Baleares a Extremadura saldrán a las 13.10 y tomarán tierra a las 15.00 horas. Y el regreso saldrá de Badajoz a las 15.45 y llegará a Palma de Mallorca a las 17.30 horas.

Una ruta muy demandada

No es una ruta novedosa para este aeropuerto. Tradicionalmente, Air Nostrum programa este tipo de conexiones cada año y la respuesta de los usuarios es más que positiva. Estos vuelos ya se han programado en otras ocasiones. Sin ir más lejos, en la temporada navideña 2025 - 2026 también se realizaron.

En aquella ocasión fueron cuatro días y ocho vuelos. Se ofertaron los días 19, 22 y 26 de diciembre y el 2 de enero. El número total de pasajeros que hicieron estos viajes fue 581. Esto supone el 72,6% de ocupación de los mencionados viajes. Este año se amplía con dos fechas más flexibilizando las opciones a aquellos extremeños que residen en Baleares, o viceversa, y que quieren pasar estas fechas tan señaladas con sus familiares.

Fuente: La Crónica de Badajoz