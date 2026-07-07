La Junta aprueba 12,7 millones en ayudas sociales para ONG: alimentos, menores y personas sin hogar

La Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia destinará 12,7 millones de euros en ayudas a entidades y ONG para mantener iniciativas sociales de interés regional. Se trata de programas que benefician de forma directa e indirecta a más de 45.000 extremeños, en acciones relacionadas con el reparto de alimentos, atención a menores, personas sin hogar y colectivos vulnerables.

El Consejo de Gobierno ha dado este martes luz verde a ambas convocatorias, que la portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha enmarcado en el compromiso del Ejecutivo con la atención a colectivos vulnerables, el refuerzo de los servicios asistenciales, la promoción de la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno / JUNTA DE EXTREMADURA

La X Solidaria del IRPF

La mayor partida corresponde a la convocatoria de ayudas con cargo al 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, dotada con 9,2 millones de euros. Según ha explicado Manzano, se prevén financiar alrededor de 120 proyectos para atender fines de interés social, que beneficiarán de forma directa e indirecta a unas 45.000 personas en la región.

La concesión de estas ayudas se establece mediante concurrencia competitiva: este martes se ha aprobado la convocatoria pública correspondiente al año 2026, dirigida a las entidades del Tercer Sector (incluida Cruz Roja) para programas que se desarrollen en Extremadura entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.

Entre otros, podrán acogerse los programas dirigidos a la inclusión social para atender las necesidades básicas de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad; la prevención de conflictos familiares; la intervención en familias con necesidades específicas de atención sociosanitaria o el apoyo a una crianza saludable. Asimismo, los programas orientados ala atención sociosanitaria a personas sin hogar; promoción de la autonomía en personas con discapacidad; apoyo y descanso de cuidadores; atención a la población reclusa; integración del colectivo gitano; apoyo a las personas mayores y programas dedicados a la población joven.

Ayudas "excepcionales y justificadas"

Por otra arte, el Ejecutivo regional también ha aprobado la concesión directa de casi 3,5 millones de euros en ayudas a 21 entidades sociales para garantizar la continuidad de varios programas sociales de interés general durante 2026. Entre ellas figuran el Teléfono de la Esperanza, los bancos de alimentos o proyectos de Cáritas destinados a la atención de personas sin hogar.

Estas ayudas permitirán mantener programas de reparto de alimentos, intervención socioeducativa con menores, promoción del pueblo gitano, apoyo a personas enfermas y acciones de voluntariado, entre otras iniciativas sociales.

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex

El Ejecutivo regional aclara que estas subvenciones se conceden "con carácter excepcional y por razones debidamente justificadas de interés público, social y humanitario", al tratarse en muchos casos de intervenciones dirigidas a colectivos en situación de exclusión o vulnerabilidad extrema "cuya desatención podría derivar en situaciones de mayor gravedad social, cronificación de la exclusión o incremento de desigualdades estructurales".

Apoyo al voluntariado

El Consejo de Gobierno también ha autorizado este martes un convenio de colaboración con la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, al que destinará 90.000 euros en 2026. La finalidad de esta aportación es reforzar el movimiento voluntario en la comunidad y apoyar el trabajo que desarrollan determinados programas de interés social. La Junta sostiene que este tipo de medidas permiten seguir impulsando políticas públicas orientadas a garantizar servicios sociales considerados prioritarios en Extremadura.