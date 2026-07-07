El "anillo de fuego" que espera Extremadura: el turismo se prepara para tres eclipses solares

Los tres eclipses solares que atravesarán la península entre 2026 y 2028 han puesto a Extremadura ante una oportunidad turística poco frecuente. Hoteles, casas rurales, guías, restaurantes y empresas de actividades comienzan a prepararse para atraer a miles de visitantes que viajarán expresamente para contemplar el fenómeno, especialmente el eclipse anular del 26 de enero de 2028, que convertirá al sur de la provincia de Badajoz en uno de los mejores lugares de España para observar el conocido como "anillo de fuego".

Con ese objetivo, la Dirección General de Turismo ha diseñado un programa de asesoramiento para ayudar al sector a planificar la oferta y aprovechar el impacto de estas citas astronómicas. El primero de los eclipses tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Aunque será parcial en Extremadura, el norte de la provincia de Cáceres cobrará especial protagonismo por su cercanía a la franja de totalidad, lo que podría atraer a visitantes que busquen alojarse en la comunidad antes de desplazarse a otros puntos de observación.

Un año después, el 2 de agosto de 2027, la situación volverá a repetirse con otro eclipse parcial visible desde la región. La cita más esperada llegará el 26 de enero de 2028. Ese día, el sur de la provincia de Badajoz quedará dentro de la franja de anularidad, lo que permitirá contemplar el conocido como "anillo de fuego", un fenómeno en el que la Luna deja visible un aro luminoso alrededor del Sol. Localidades como Mérida, Almendralejo, Olivenza, Jerez de los Caballeros o Fregenal de la Sierra figuran entre los lugares con mejores condiciones para su observación.

© Juan Carlos Casado. Libro Eclipses. La sombra de un Gigant / Juan Carlos Casado

Además del atractivo del fenómeno, la fecha supone una oportunidad añadida para el sector turístico al celebrarse en enero, fuera de la temporada alta. Hoteles, casas rurales, restaurantes y empresas de actividades podrán aprovechar la llegada de visitantes con propuestas que combinen la observación del eclipse con la oferta natural, patrimonial y gastronómica de la comunidad.

Programas de asesoramiento

Para ayudar al sector a prepararse, la Dirección General de Turismo desarrollará un programa de asesoramiento dirigido a empresas, destinos y agentes locales. La primera tendrá lugar este miércoles, 8 de julio, y abordará la caracterización y necesidades del visitante que se desplaza para observar este tipo de fenómenos. La segunda sesión, prevista para el 15 de julio, se centrará en la adaptación de la oferta turística a esta tipología de viajero.

La tercera profundizará en la gestión integral de la experiencia del visitante y será el 22 de julio. El ciclo concluirá el 9 de septiembre con una evaluación del eclipse del 12 de agosto de 2026 y una puesta en común de aprendizajes útiles para los eclipses de 2027 y 2028. Con este programa, Turismo busca anticipar necesidades, mejorar la atención al visitante, reforzar la seguridad en la observación y convertir este acontecimiento astronómico histórico en una oportunidad turística real para Extremadura, vinculada no solo con la calidad de sus cielos y su riqueza natural, sino también con su gastronomía, su patrimonio y las experiencias rurales.

Extremadura, destino ideal para el astroturismo

Extremadura posee uno de los cielos más oscuros de Europa continental, lo que la convierte en un destino privilegiado para contemplar estrellas y planetas. Actualmente hay en la región seis destinos certificados con el sello Starlight: la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, Las Hurdes, Sierra de Gata, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, los municipios del entorno del Gran Lago de Alqueva y la Reserva de la Biosfera de La Siberia. A ellos se suman El Chorrerón, en Moraleja, y la playa con bandera azul de Los Calicantos, en Casas de Don Pedro, reconocidos también como Parajes Starlight.

Astroturismo 16 © Turismo de Extremadura / Turismo de Extremadura

Extremadura cuenta además con un sector turístico especializado, con alojamientos y guías extremeños certificados también por la Fundación Starlight, así como con infraestructuras específicas para facilitar el astroturismo, como la red de Miradores Celestes y de Senderos Nocturnos, además observatorios astronómicos, planetarios o centros de interpretación.