El BOE publica el decreto de la ELA en Extremadura con ayudas de hasta 9.859 euros

El Decreto-ley 2/2026, de 19 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de dependencia para mejorar la atención a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible en Extremadura, ya figura publicado en el BOE.

La norma fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el pasado 19 de mayo y convalidada posteriormente en la Asamblea de Extremadura el 18 de junio con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios.

El texto adapta la normativa autonómica al nuevo marco estatal de dependencia, que ha incorporado el Grado III+ para situaciones de dependencia extrema. Esta categoría está dirigida a personas que requieren apoyos continuados de muy alta intensidad por enfermedades irreversibles y de gran complejidad, entre ellas la ELA en fase avanzada.

Dos meses para resolver

Uno de los cambios más relevantes para las familias extremeñas es la reducción de los plazos. El decreto fija en dos meses el tiempo máximo para resolver y notificar los procedimientos vinculados al reconocimiento del Grado III+ o a la revisión del Programa Individual de Atención cuando concurra esta situación.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, defendió durante la presentación del decreto-ley en la Asamblea que la norma permite convertir un reconocimiento legal en una protección "efectiva y tangible". La consejera subrayó que, en enfermedades progresivas e irreversibles, el tiempo no es un factor secundario.

"El tiempo es la clave para quien recibe un diagnóstico de una enfermedad progresiva irreversible", ha señalado García Espada. También lo es, añadió, para las familias, que "asumen cuidados para los que no están preparados y cada día se vuelven más complejos".

Prestaciones y atención continuada

El decreto contempla que el Programa Individual de Atención de las personas reconocidas con Grado III+ pueda incluir la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio o la prestación económica de asistencia personal. La intensidad de esas prestaciones podrá adaptarse a las necesidades de cada caso y alcanzar, cuando así se determine, una cobertura de hasta 24 horas diarias.

El texto fija una cuantía mínima de 3.200 euros al mes y una máxima de 9.859 euros al mes para la prestación económica de asistencia personal y para la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio en los supuestos de dependencia extrema. La cuantía se determinará en función de las horas de apoyo reconocidas en el Programa Individual de Atención.

La norma también prevé que el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia pueda recabar de oficio información sanitaria necesaria para tramitar los expedientes, siempre que la persona interesada lo autorice. El objetivo es evitar que la carga administrativa recaiga de forma añadida sobre pacientes y familias en un momento de especial vulnerabilidad.

Un cambio para pacientes y cuidadores

La publicación en el BOE da difusión estatal a una norma que la Junta considera clave para que el nuevo marco de protección despliegue sus efectos en Extremadura. García Espada recordó en la Cámara que la normativa estatal incorporó una nueva categoría de protección y que ese reconocimiento "necesitaba una adaptación inmediata de la normativa autonómica".

El decreto no se limita a la ELA. También se dirige a otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible que cumplan los criterios establecidos por la normativa estatal. En la práctica, el cambio pretende ordenar una respuesta más rápida, coordinada y reforzada para personas con necesidades de apoyo muy intensas.

Respaldo político unánime

La convalidación del decreto-ley salió adelante en la Asamblea con el apoyo de PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. García Espada defendió entonces que el texto "recoge un avance sin precedentes para los pacientes con ELA y sus familias" y que "trasciende cualquier diferencia política".

La consejera sostuvo además que las administraciones públicas tienen "la obligación de responder con rapidez a los extremeños". Ese será el principal examen de la norma: que la reducción de plazos, las nuevas cuantías y el reconocimiento del Grado III+ no se queden en el papel y lleguen a tiempo a quienes necesitan apoyos continuados para vivir con dignidad.