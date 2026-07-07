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Loterías y apuestas

Una Bonoloto de seis aciertos, premiada con más de 700.000 euros este lunes

El boleto acertante de primera categoría fue validado en Lebrija, mientras que otros dos jugadores se llevan más de 67.000 euros cada uno

Administración en la que se ha repartido el premio

Administración en la que se ha repartido el premio / Loterías y apuestas

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L. A.

El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 6 de julio de 2026, ha dejado un premio de 702.784,32 euros para un único acertante de primera categoría, es decir, de seis aciertos. El boleto ganador fue validado en la Administración de Loterías número 1 de Lebrija, en Sevilla, situada en la calle Benito Vela, 32.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 37, 23, 15, 14, 35 y 42. El número complementario ha sido el 40 y el reintegro, el 9.

Además del premio de primera categoría, el sorteo ha dejado dos boletos acertantes de segunda categoría, premiados con 67.675,18 euros cada uno. Estos boletos, con cinco aciertos más el complementario, fueron validados en la Administración de Loterías número 8 de Avilés, en Asturias, y en la número 13 de San Cristóbal de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife.

En el reparto de premios también figuran 114 acertantes de tercera categoría, con cinco aciertos, que recibirán 593,64 euros cada uno. Otros 4.569 boletos han obtenido premio de cuarta categoría, dotado con 22,22 euros, mientras que 81.299 apuestas cobrarán 4 euros por tres aciertos.

El sorteo se completa con 443.900 reintegros, premiados con 0,50 euros.

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La recaudación del sorteo ascendió a 2.226.550,50 euros.

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