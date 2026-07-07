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Sector ganadero

Ni un cerdo Duroc sin dueño: Extremadura agota sementales desde 700 euros en su subasta ganadera

La respuesta del sector ha sido tan "positiva" que la Junta ha anunciado su intención de continuar con estas subastas entre septiembre y octubre

Un cerdo ibérico.

Un cerdo ibérico. / Junta de Extremadura

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Carolina León Carvajal

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura ha celebrado este martes en Badajoz la XXV Subasta de Ganado Porcino de Raza Duroc del Censyra, donde se han ofertado 29 sementales, nacidos en septiembre de 2025, con un precio de salida de 700 euros.

La respuesta del sector ha sido "positiva", alcanzándose pujas que han agotado todos los lotes y han sumado un importe total de 39.985 euros.

El ejemplar de mayor precio ha llegado a los 1.400 euros, reflejo del valor que los ganaderos otorgan a animales seleccionados por su finura de hueso, infiltración grasa y baja velocidad de crecimiento.

Así, ante la "excelente acogida", la Junta de Extremadura ha anunciado su intención de continuar con estas subastas, con la previsión de celebrar la siguiente entre los próximos meses de septiembre y octubre.

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El Censyra, dedicado a la conservación y mejora de las razas ganaderas, mantiene desde los años 50 una línea genética de Duroc procedente de Florida, seleccionada específicamente por su idoneidad para el cruce con la Raza Ibérica y su contribución a la producción de animales de calidad dentro de la norma del ibérico, recuerda en nota de prensa la Administración regional.

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