Extremadura busca cinco empresas para abrir negocio en Italia con una misión comercial desde Milán

Extremadura Avante llevará a cinco empresas extremeñas a Italia el próximo mes de octubre para abrir nuevas oportunidades de negocio en uno de los principales mercados de la Unión Europea. La misión comercial directa se celebrará del 5 al 9 de octubre en Milán y su área de influencia, según la convocatoria publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La actuación forma parte de la estrategia de la Junta de Extremadura para reforzar la internacionalización del tejido empresarial de la región, facilitar el acceso a nuevos mercados y contribuir al incremento de las exportaciones. El plazo de presentación de solicitudes será de seis días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el DOE. Permanecerá abierto del 7 al 14 de julio, ambos inclusive.

A través de Extremadura Avante, las empresas participantes contarán con servicios profesionales de promoción, asesoramiento especializado en destino y apoyo logístico. El objetivo es facilitar su presencia comercial en Italia y favorecer contactos con potenciales clientes, distribuidores, socios y operadores del mercado.

La misión tendrá carácter multisectorial y está dirigida a empresas extremeñas de la industria agroalimentaria, la industria extractiva y de materiales, la cosmética y farmacéutica, la madera, el textil y el calzado, la construcción e infraestructuras, la educación, la investigación y la innovación, así como los sectores culturales, recreativos y de ocio.

Mercado italiano

Italia es uno de los mercados considerados estratégicos para la expansión exterior de las empresas españolas y extremeñas. Se trata de la tercera economía de la Unión Europea y de una de las principales potencias industriales y manufactureras del continente, con una población cercana a los 59 millones de habitantes.

Además, figura de forma recurrente entre los principales socios comerciales de España, tanto en exportaciones como en importaciones. Según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes a 2024, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras españolas hacia Italia alcanzaron los 7.943 millones de euros, un 12,9% más que el año anterior. España registró además un superávit comercial de 5.011 millones de euros, lo que sitúa a Italia como tercer destino de las exportaciones agroalimentarias españolas.

La elección de Milán responde a su peso como uno de los grandes centros económicos, financieros, industriales y logísticos de Europa. Su localización, próxima a Suiza y conectada con los principales corredores europeos de transporte, convierte a la ciudad en una puerta de entrada tanto al mercado italiano como al centroeuropeo.

Entre los sectores con mayor potencial para las empresas españolas y extremeñas en este mercado se encuentran los alimentos y bebidas de calidad, el aceite de oliva, el vino, los productos gourmet, la maquinaria industrial, los productos tecnológicos, la moda, los artículos de diseño, la cosmética, los productos farmacéuticos y los componentes vinculados a la industria manufacturera.