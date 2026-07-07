Extremadura sigue en aviso naranja tras una madrugada de casi 35 grados en Navalvillar de Pela

Extremadura vuelve a estar entre los territorios más castigados por la ola de calor. Después de que Serradilla marcara este lunes la temperatura más alta del país, con 43,2 grados, la región ha arrancado este martes con varios municipios entre los registros más elevados de España, según el gráfico de la Agencia Estatal de Meteorología.

El dato más alto de la tabla corresponde a Navalvillar de Pela, en la provincia de Badajoz, donde el termómetro marcó 34,9 grados a las 00.50 horas. Le sigue Cañaveral, en Cáceres, con 33,9 grados a las 00.20 horas, en una noche marcada por temperaturas muy elevadas incluso de madrugada.

También figuran entre los valores más altos del país Castuera, Herrera del Duque y Almendralejo. En Castuera se registraron 33,2 grados a las 00.00 horas; en Herrera del Duque, 33,1 grados a las 00.50 horas; y en Almendralejo, 32,7 grados a medianoche. Cáceres capital aparece igualmente en la relación, con 32,5 grados.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes, 7 de julio, apunta a otra jornada de calor intenso en Extremadura. El cielo estará poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución diurna y baja probabilidad de algún chubasco aislado o tormenta en el extremo oriental de la comunidad.

Las temperaturas continuarán sin cambios o en ligero descenso en el entorno de la divisoria con Portugal. En Badajoz oscilarán entre 22 grados de mínima y 42 de máxima, mientras que en Cáceres se moverán entre 24 y 40 grados. El viento soplará de componentes oeste y sur, flojo o moderado.

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La región permanece este martes en aviso naranja por altas temperaturas. La alerta afecta a toda Extremadura con máximas que pueden alcanzar los 41 grados. La comunidad sigue así como una de las protagonistas de una ola de calor que se extenderá, al menos, hasta este miércoles.