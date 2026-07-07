Extremadura ve en el déficit "a la carta" una puerta a servicios de primera y de segunda

El debate sobre el déficit asimétrico abre un nuevo frente entre la Junta de Extremadura y el Gobierno central. Mientras el ministro de Hacienda, Arcadi España, sostiene que las comunidades del PP serían las más beneficiadas con su propuesta, la consejera extremeña de Hacienda, Elena Manzano, reitera su rechazo a una medida que puede acabar dibujando un mapa nacional con servicios públicos de primera y de segunda en función del territorio.

"Eso lo que abre es la posibilidad de que a Cataluña, por ejemplo, se le permitiese ir a un déficit de un 0,6%, 0,7% o 0,8%, mientras el resto estamos limitados al 0,1%, o a lo que se estimase", ha explicado Manzano este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Su argumento es claro: si una comunidad tiene más capacidad para endeudarse que otra, tendrá más margen para financiar mejores servicios públicos, generando así un agravio comparativo que acabe convirtiéndose en una vía para conceder mayor margen fiscal a Cataluña mientras otras autonomías mantienen límites más estrictos.

06/07/2026 El ministro de Hacienda, Arcadi España (c-i), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (c-d), durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El Ministerio convoca este lunes a las Comunidades con el objetivo de adecuar la coordinación entre la actividad financiera de las Autonomías y la Hacienda del Estado. ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

Igualdad y justicia

"Hay que ser conscientes de que España es un Estado unitario, con distintas regiones, cada uno tiene sus letras y sus orígenes, pero hay cuestiones que para salvar ese principio de igualdad y justicia deben ser iguales para todos", ha señalado Manzano.

La consejera se ha pronunciado así tras participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada el lunes, convocada para aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria. Los nuevos topes salieron adelante con la mayoría de Hacienda y los votos de las regiones socialistas (Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias), ya que el PP votó en contra del "irrelevante" techo: un déficit del 0,1% del PIB anual entre 2027 y 2029 y una deuda del 18,9% del PIB en 2027, del 18,3% en 2028 y del 17,7% en 2029.

Según Manzano, el objetivo inicial de la reunión era fijar esa senda fiscal, pero el encuentro acabó derivando hacia la posibilidad de estudiar un déficit diferenciado por territorios. "Nadie lo esperaba porque no lo comentamos en ningún momento", ha afirmado sobre la propuesta de Arcadi España.

Las comunidades del PP, las más beneficiadas

Este martes, el ministro ha vuelto a defender la medida. Según España, Madrid sería la comunidad más beneficiada por el objetivo aprobado, mientras que Murcia y la Comunitat Valenciana, también gobernadas por el PP, estarían entre las más favorecidas si se abre la puerta a un reparto diferenciado. El ministro ha acusado además a los populares de utilizar un "anticatalanismo visceral" y ha recordado que los objetivos asimétricos ya se aplicaron en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El Ministerio convoca este lunes a las Comunidad / Eduardo Parra - Europa Press

"Creo que debemos ser conscientes de la importancia de este mensaje a la ciudadanía, a nuestro país. Hay cuestiones tan importantes que deben ser adoptadas en conjunto, y debe ser la misma decisión para todos los ciudadanos, porque lo que estamos buscando finalmente es la capacidad financiera de la comunidad autónoma", ha zanjado Manzano.

Tras el cónclave, Manzano ha reiterado el compromiso "total" de Extremadura para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, si bien ha advertido de las "dificultades" para conseguirlo porque los compromisos estatales de gasto superan "con creces" esos objetivos.

Financiación autonómica

En este sentido, ha citado el impacto presupuestario de la subida salarial del 4,5% a afrontar por las comunidades autónomas; la falta de financiación a la atención a la dependencia, "al 50% en otras comunidades mientras que en Extremadura nos siguen debiendo 200 millones"; la bajada de las ratios en las aulas o el plan de vivienda.

La consejera de Hacienda ha vuelto a reclamar además la reforma del sistema de financiación autonómica y ha pedido a España "se tome en serio su trabajo" tras recordar que 14 comunidades autónomas votaron en contra del modelo propuesto por su antecesora, en el cual se otorgaban "cero euros de 21.000 millones para Extremadura". El ministro ha citado de nuevo a los consejeros de Haciendael próximo 29 de julio en un CPFF que debatirá su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica.