El Gobierno central crea siete nuevas plazas de jueces y cuatro de fiscales en Extremadura

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 7 de julio, la creación de siete nuevas plazas judiciales y cuatro de fiscales en Extremadura, una medida que elevará la plantilla judicial de la comunidad en un 5,4% y la fiscal en un 6,15%. Según ha destacado el Gobierno, se trata de un incremento histórico, que no se alcanzaba desde 1989. En la última década, de hecho, se habían creado en total 13 plazas judiciales en la región.

De las siete nuevas plazas judiciales previstas para Extremadura, cinco se destinarán a los tribunales de instancia de Cáceres y Badajoz, mientras que las dos restantes reforzarán las Audiencias Provinciales de ambas provincias.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado la creación de 500 nuevas plazas para jueces y magistrados y 200 para fiscales en el conjunto del país. Estas plazas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) “en los próximos días”, con el objetivo de que los primeros jueces y magistrados puedan incorporarse a sus destinos el 31 de diciembre de este año.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha subrayado que “nunca antes en la historia” se habían creado 700 plazas para jueces y fiscales en un solo año. Además, ha señalado que este debe ser el ritmo de crecimiento de la plantilla judicial y fiscal durante los próximos ejercicios.

Reparto

En cuanto al reparto de las 500 plazas judiciales, el ministro ha detallado que 368 corresponderán a tribunales de instancia y 96 a órganos colegiados. De estas últimas, 76 plazas se asignarán a audiencias provinciales, nueve a tribunales superiores de justicia, siete al Tribunal Supremo y cuatro a la Audiencia Nacional.

A ellas se suman 34 plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio concreto pero con posibilidad de movilidad en función de la evolución de las cargas de trabajo. Las dos plazas restantes serán para el Tribunal Central de Instancia. Con este incremento, la planta judicial aumentará en conjunto un 8,5%.

Bolaños ha defendido que esta ampliación ha sido posible gracias a la Ley de Eficiencia, al permitir la creación de unidades judiciales dentro de los tribunales de instancia con un coste menor que el de los antiguos juzgados unipersonales. Según ha explicado, mientras que la creación de un juzgado unipersonal suponía entre 500.000 y 600.000 euros, una unidad judicial en el nuevo modelo cuesta alrededor de 100.000 euros.

55 millones de euros de coste

En este sentido, el ministro ha señalado que las nuevas unidades judiciales supondrán un coste aproximado de 55 millones de euros para las arcas públicas, frente a los más de 260 millones que habría supuesto su creación mediante el anterior modelo de juzgados unipersonales.

Respecto a las 200 nuevas plazas de fiscales, Bolaños ha indicado que se distribuirán entre todas las comunidades autónomas y los órganos centrales, con especial atención a áreas sometidas a una elevada carga de trabajo y a nuevos desafíos.

Entre los refuerzos previstos figuran nuevas plazas para la unidad de protección de datos, la Inspección Fiscal, la Fiscalía de Sala contra los delitos de odio y discriminación, así como las áreas de trata de personas, extranjería, Violencia sobre la Mujer, cooperación penal internacional y criminalidad informática.

Con estas 200 plazas, la plantilla de la carrera fiscal aumentará en un 7,1%, al pasar de 2.804 a 3.004 efectivos. Bolaños ha recordado que nunca antes se habían creado en un solo año más de 100 plazas de fiscal en ejercicio.

Respuesta a la carga de trabajo

El ministro ha insistido en la necesidad de adaptar la plantilla fiscal al crecimiento de la planta judicial y de responder a la elevada carga de trabajo que soportan algunas áreas de la Fiscalía.

Según Bolaños, esta ampliación tendrá dos efectos principales: permitirá que la ciudadanía obtenga resoluciones judiciales en plazos más breves y contribuirá a que jueces y magistrados asuman cargas de trabajo más razonables.

Por otro lado, el ministro ha anunciado que el Gobierno profundizará en la comarcalización de determinadas secciones de Violencia sobre la Mujer en los tribunales de instancia. El objetivo, ha explicado, es alcanzar un equilibrio entre la proximidad del órgano judicial y una respuesta especializada.

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Como ejemplo, ha señalado que la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Lorca, en Murcia, extenderá su competencia sobre Totana; la de Cartagena lo hará sobre San Javier; y la de Badalona, en Barcelona, sobre Santa Coloma de Gramenet.