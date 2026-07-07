Extremadura espera recibir más peregrinos de América y Filipinas en el Año Jubilar Guadalupense

Extremadura busca reforzar la llegada de peregrinos de América y Filipinas en el próximo Año Jubilar Guadalupense, que se celebrará del 30 de agosto de 2026 al 8 de septiembre de 2027 y que volverá a situar al Real Monasterio de Guadalupe como uno de los principales centros de peregrinación de España y del ámbito iberoamericano.

La comunidad franciscana ha constatado en los últimos años un crecimiento sostenido del número de peregrinos, especialmente procedentes de América, donde la devoción a la Virgen de Guadalupe mantiene una profunda implantación histórica vinculada a la evangelización del continente y extendida también a Filipinas.

Logotipo del Año Jubilar Guadalupense. / Diócesis Coria-Cáceres

Aunque todavía no existe una previsión oficial de visitantes, el monasterio trabaja ya para ofrecer la mejor acogida posible a los miles de fieles que se esperan durante este periodo. El Año Santo comenzará el 30 de agosto con la apertura de la Puerta Santa, uno de los actos más simbólicos de la celebración, que marcará el inicio del Jubileo e invitará a los fieles a emprender un "camino de conversión, reconciliación y esperanza", según ha destacado este martes la Diócesis de Coria-Cáceres.

La presentación del programa ha contado con la participación del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo; el vicario general de la diócesis de Coria-Cáceres, Diego Zambrano; y el padre guardián del monasterio, fray Vidal Rodríguez, presidente de la comisión interdiocesana encargada de organizar el Jubileo.

Actividades

El programa incluirá un amplio calendario de celebraciones litúrgicas, peregrinaciones y encuentros dirigidos a distintos ámbitos de la vida eclesial. Habrá jornadas dedicadas a la pastoral de la salud, la educación, la catequesis, la vida consagrada, el clero, los jóvenes, las familias y otros movimientos de la Iglesia.

Entre las novedades de esta edición figuran la publicación de la carta pastoral ‘Tu Madre te busca’, que coincide con el lema elegido para este año, y que estará elaborada conjuntamente por los obispos de la provincia eclesiástica; la renovación de la credencial del peregrino; y la creación de una oración oficial que acompañará todas las celebraciones del Año Jubilar.

El Jubileo concluirá el 8 de septiembre de 2027, festividad de Santa María de Guadalupe, patrona de Extremadura, tras un año de celebraciones con las que el monasterio pretende reforzar la dimensión espiritual del santuario y consolidar su proyección cultural, turística e internacional. También se presentó el logotipo de la celebración, que resume el sentido del Jubileo en tres ideas: camino, encuentro y esperanza.

Obra social

El Año Jubilar incorporará además una obra social que respaldará el proyecto ‘Hogar Santa María de Guadalupe. Nuestra Casa’, promovido por la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de las Villuercas-Ibores, ASDIVI. La iniciativa pretende crear en Guadalupe un hogar para entre cuatro y seis personas con discapacidad intelectual, con el fin de favorecer su autonomía y ofrecerles una alternativa residencial adaptada a sus necesidades.

Integrantes de la asociación ASDIVI, ayer, en la presentación del Año Santo. / Diócesis Coria-Cáceres

Este recurso busca dar respuesta a una necesidad creciente derivada del envejecimiento de los padres y cuidadores, y evitar que estas personas tengan que ser derivadas a residencias de mayores que no responden a sus circunstancias específicas. El nuevo hogar completará la atención que ASDIVI ya presta a través de su Centro de Día y del Centro Ocupacional.

En su intervención en rueda de prensa, Fray Vidal Rodríguez ha señalado que el objetivo es que el Jubileo sea "una gran oportunidad para la evangelización, el encuentro y la renovación de la fe", al tiempo que ha querido poner en valor el trabajo que desarrolla la comunidad franciscana para preparar la acogida de los peregrinos.

Durante el acto se recordó que el Año Jubilar Guadalupense es una gracia concedida por la Santa Sede que permite obtener las indulgencias propias del Año Santo. Esta celebración únicamente puede convocarse cuando el 6 de septiembre, festividad litúrgica de Santa María de Guadalupe, coincide en domingo, circunstancia que volverá a producirse en 2026.