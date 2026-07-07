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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 7 de julio de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Un pastor conduce un rebaño de ovejas en una explotación de la provincia de Badajoz.

Un pastor conduce un rebaño de ovejas en una explotación de la provincia de Badajoz. / Silvia Sánchez Fernández

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El Periódico Extremadura

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Presentamos los datos actualizados a día 7 de julio de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de 7 de julio de 2026

Lonja de 7 de julio de 2026
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  4. Muere un trabajador de 50 años atropellado por una máquina en la A-66 cerca de Almendralejo
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  7. Extremadura, en alerta naranja, bate el récord de calor del país con casi 35 grados de madrugada
  8. Navalvillar de Pela marca a la 1:00 de la madrugada la temperatura más alta del país: la región continúa en alerta naranja

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 7 de julio de 2026

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