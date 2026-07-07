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Incendios forestales

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal en Casas de Don Pedro (Badajoz)

Según la última actualización, el incendio está estabilizado y tiene una "evolución favorable"

Incendio en Casas de Don Pedro (Badajoz) este martes.

Incendio en Casas de Don Pedro (Badajoz) este martes. / Infoex

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El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Medios aéreos y terrestres del Infoex participan en las labores de extinción de un incendio forestal en el término municipal de Casas de Don Pedro (Badajoz).

Según la última actualización, el incendio está estabilizado y tiene una "evolución favorable". En las labores de extinción participan diferentes medios terrestres del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex).

Entre ellos se encuentran tres unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del medio natural y un técnico de extinción, según datos aportados por el Infoex.

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El incendio ha activado sobre las 16.30 horas de este martes, y en él han trabajado seis unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y dos medios aéreos, según datos aportados por el Plan Infoex.

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