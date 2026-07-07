Restablecida la circulación en la A-66 tras un accidente múltiple en Fuente de Cantos

Cinco vehículos implicados en un accidente de tráfico múltiple registrado en la mañana del martes 7 de julio. El accidente provocó retenciones de dos kilómetros en la A-66 a su paso por el término municipal pacense de Fuente de Cantos, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El incidente, que se registró a las 10.55 horas, ha afectado al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 704 y 705. Concretamente, ha tenido lugar en el 704,5 en sentido creciente hacia Sevilla. La DGT emitió un aviso a las 11.16 horas en el que avisaba también de que a esa hora todos los carriles de la autovía se encontraban afectados.

Con motivo del accidente, la DGT procedió al corte total de la vía para facilitar las labores de retirada de los vehículos implicados. Como alternativa, se habilitó un desvío que discurría por el interior de la localidad, concretamente por la carretera N-630, entre los kilómetros 700 y 715.

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Debido a esta incidencia se activó también un nivel de servicio rojo, lo cual indicaba una circulación compleja con retenciones importantes y posibles paradas. La vía ya se encuentra abierta al tráfico, pero por el momento, no ha trascendido información sobre las personas implicadas en el accidente ni sobre el alcance de sus posibles lesiones.

Fuente: La Crónica de Badajoz