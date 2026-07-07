El servicio médico de la Guardia Civil de Badajoz logra un sello internacional de calidad
El Escalón Médico de la Comandancia pacense obtiene la certificación UNE-EN ISO 9001 de AENOR, que avala la mejora de sus procedimientos internos.
L. A.
El Escalón Médico de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz ha dado un paso más en la modernización de su servicio sanitario interno. La unidad ha recibido oficialmente la certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad por parte de AENOR, un reconocimiento que acredita que sus procedimientos cumplen con la norma internacional UNE-EN ISO 9001.
Este sello avala la eficiencia, la mejora continua y el rigor en la gestión asistencial y administrativa del personal del Cuerpo. Según la nota difundida por la Comandancia, el reconocimiento confirma que el servicio médico cumple con los estándares exigidos para garantizar una atención más organizada, transparente y segura.
La certificación llega después de superar un proceso de auditoría que ha revisado áreas clave del funcionamiento interno del Escalón Médico. Entre ellas figuran el seguimiento de la aptitud psicofísica de los agentes, la tramitación de expedientes médicos y la gestión de la incapacidad temporal.
Atención más ágil
Con este reconocimiento, la Comandancia de Badajoz destaca el avance de su servicio sanitario hacia una atención más ágil y con mayores garantías. La implantación de este sistema permite optimizar los tiempos de respuesta y reforzar la seguridad jurídica y asistencial de los guardias civiles destinados en la provincia.
La Guardia Civil subraya además que esta certificación sitúa al Escalón Médico pacense como un referente de calidad procedimental para otras jefaturas y unidades del Cuerpo a nivel nacional. La concesión del sello por parte de una entidad externa e independiente como AENOR supone, según la Comandancia, un respaldo a su compromiso con la transparencia y la excelencia en el sector público.
La certificación UNE-EN ISO 9001 es uno de los estándares internacionales más reconocidos en materia de gestión de calidad y acredita que una organización trabaja bajo criterios de control, evaluación y mejora continua de sus procesos. En este caso, se aplica al servicio sanitario de la Guardia Civil en Badajoz, con impacto directo en la atención y gestión administrativa del personal.
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