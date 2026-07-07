Incidencias tren Extremadura
Los trenes Zafra-Sevilla, afectados por una incidencia entre Llerena y Guadalcanal
Adif ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera
L. A.
Una incidencia en la infraestructura ferroviaria ha obligado a interrumpir la circulación entre Llerena y Guadalcanal (Sevilla), según ha comunicado Adif este martes a través de sus canales oficiales.
La incidencia afecta a los trenes que circulan por el tramo Zafra-Sevilla, dentro de la red ferroviaria que conecta Extremadura con Andalucía. Adif ha señalado que se está trabajando para solucionar el problema "a la mayor brevedad posible".
Mientras se resuelve la incidencia, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados por la interrupción del servicio ferroviario.
La comunicación inicial de Adif se produjo a las 9.31 horas de este martes, 7 de julio. Posteriormente, informó de la puesta en marcha del transporte alternativo para los usuarios de los trenes afectados.
Por el momento, Adif no ha precisado la causa concreta de la incidencia ni el tiempo estimado para recuperar la circulación ferroviaria en este tramo.
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