Las 10 carreras de la UEx que exigen más de un 12 para entrar tras la primera adjudicación

La Universidad de Extremadura ha publicado la primera adjudicación de plazas para el curso 2026-27, que deja una fotografía clara de la demanda, con Ciencias de la Salud volviendo a concentrar algunos de los cortes más exigentes. Medicina, en el campus de Badajoz, marca el techo con una nota de 13,330 en el cupo general, pero el acceso más exigente se extiende ya por las ramas sanitarias, biosanitarias y científicas, dobles grados y veterinaria.

Por debajo aparece Fisioterapia, también en Badajoz, que queda en 12,603; Psicología alcanza el 12,553; Biotecnología se sitúa en 12,550; y Enfermería en Badajoz marca un 12,418.

Cáceres entra en la parte alta con Bioquímica, que fija un 12,416, y Veterinaria, con un 12,319. Entre medias aparece el Doble Grado en Matemáticas y Estadística, en Badajoz, con 12,408. Matemáticas alcanza el 12,285 y Enfermería en Cáceres cierra el grupo de titulaciones por encima del 12 con un 12,030.

Uno de los datos más significativos está en Enfermería. No es una demanda concentrada en un solo campus, sino que Badajoz lidera con un 12,418, pero Cáceres queda en 12,030, Mérida en 11,990 y Plasencia en 11,725.

La zona media también deja cortes importantes

La primera adjudicación no solo se juega por encima del 12. Hay titulaciones que quedan en una segunda franja, todavía elevada, y que marcan competencia en áreas muy distintas.

En Cáceres, Criminología llega al 11,911 y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte alcanza el 11,675. Derecho queda en 10,997 y Terapia Ocupacional en 10,653. En Badajoz, Física se sitúa en 11,886, Química en 11,577, Estudios Ingleses en 11,403 y Economía en 10,078.

También aparecen cortes significativos en ingeniería. Ingeniería en Tecnologías Industriales, en Badajoz, marca un 11,614; Ingeniería Mecánica alcanza el 11,339; Ingeniería Química Industrial queda en 9,939; Ingeniería en Informática se sitúa en 9,536 en Cáceres y en 8,739 en Mérida.

Las titulaciones con una nota de corte equivalente al 5,000 se encuentran en Administración y Gestión Pública en Cáceres, Documentación y Gestión de la Información Digital en Badajoz, Enología en Badajoz, Filología Clásica en Cáceres, Geografía y Ordenación del Territorio en Cáceres, Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico en Cáceres, Ingeniería Forestal y del Medio Natural en Plasencia, Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Badajoz, Trabajo Social en Almendralejo o Turismo en Cáceres.

Sobre la primera adjudicación

Los admitidos deben formalizar matrícula y quienes siguen en lista de espera tienen que estar pendientes de confirmar que desean continuar en el proceso. El calendario oficial de la UEx fija el plazo de matrícula para los alumnos admitidos en esta primera adjudicación del 8 al 10 de julio. Es decir, quienes hayan obtenido plaza no deben dejar pasar estos días, porque el proceso universitario avanza con sucesivos llamamientos y las vacantes pueden ir cambiando en función de matrículas, renuncias y listas de espera.

Para quienes no hayan conseguido todavía entrar en su primera opción, la fecha importante es el 15 de julio a las 10.00 horas. Hasta ese momento, el alumnado en lista de espera debe confirmar en la web de resultados de preinscripción que quiere seguir participando en la siguiente adjudicación. Si no lo hace, la UEx entiende que renuncia a continuar en todas las titulaciones en las que figure en espera.

El calendario que viene ahora

Tras esta primera adjudicación, la fase ordinaria seguirá con nuevos llamamientos. La segunda adjudicación está prevista para el 16 de julio. Después llegarán la tercera, el 21 de julio; la cuarta, el 24; la quinta, el 29; y la sexta, el 1 de agosto. El proceso se retomará en septiembre con una séptima adjudicación el día 10 y una octava el 15.

En paralelo, la fase extraordinaria abrirá solicitudes del 22 al 27 de julio para aquellas titulaciones en las que queden vacantes tras la fase ordinaria. Su primera adjudicación está prevista para el 3 de septiembre.

A partir del 17 de septiembre, según recoge la UEx, las posibles vacantes pasarán a ser gestionadas por las secretarías de los centros, siempre siguiendo el orden de la lista de espera generada tras la última adjudicación.