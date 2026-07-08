Andrés Galindo, el cacereño con síndrome de Usher: "Yo sé que esto se va a apagar, pero mientras estoy viviendo la vida"

Andrés habla sin pedir permiso a la pena. Tiene 64 años, vive en Cáceres desde que era un niño y convive con el síndrome de Usher, una enfermedad que provoca pérdida progresiva de la vista y la audición. Fue cortador de cristales, vendedor de la ONCE, peregrino en el Camino de Santiago y ahora es aprendiz de bachata, lector de braille y hortelano. Sabe que llegará un momento en el que dejará de ver y de oír. "Esto se va a apagar", dice sin rodeos. Pero también dice otra cosa: "Mientras tanto, vivo la vida. Disfrútala. Es lo que hago yo".

Sentado en la churrería del barrio de San Blas, con el bastón blanco apoyado junto a la silla y las gafas de sol enganchadas en la tapeta de su polo azul, busca la cucharilla para remover el café.

"Yo estaba normal, como todo el mundo". Durante la adolescencia empezó a notar que le fallaba el oído, pero hizo su vida. Primero llegó la mili, después el trabajo y, más tarde, la familia. Un día, mientras cortaba cristales, algo empezó a fallar.

"Trabajaba con lunas de seis metros de largo. Un monstruo", recuerda. Aquella mañana dejó de ver la ruleta con la que cortaba. "Decía: 'Joder'. Cuando volvía a mirar la encontraba. Y así una y otra vez...".

Fue al médico y un oculista de la Seguridad Social le dijo que tenía retinosis pigmentaria. "Pero ya está", pensó entonces. Siguió con su vida y con revisiones durante cinco años. En una de ellas su oftalmólogo no estaba y le atendió otra especialista. Al ver el historial y comprobar que trabajaba en una cristalería, le explicó el alcance de la enfermedad.

El mundo se vino abajo

"Esto fue en el año 2002, tenía 40 años clavados. Se me vino el mundo encima, la verdad".

Estaba casado y sus dos hijas eran pequeñas. Lo primero en lo que pensó fue en ellas. Le dijeron que pasara por el tribunal médico y le concedieron la incapacidad absoluta.

Su jefe todavía intentó buscar otra respuesta. Le propuso llevarlo a Navarra, a Barcelona o donde hiciera falta para que lo vieran otros especialistas.

"Le dije: 'No, no, Domingo. Me lleves a donde me lleves, ya me han visto cinco médicos. Esto no tiene solución'".

Lo peor era dejar de trabajar. La pensión rondaba los 600 euros y en casa seguían pagando el piso. Su mujer, además, tampoco podía trabajar por un cáncer. "Lo otro ya era lo de menos. Era asumir".

Su mujer sigue a su lado. "Gracias a Dios", dice Andrés, que no es creyente, aunque "parece que a veces Dios existe". En casa todo fue duro al principio, pero su suegro también era ciego, así que estaban, en cierta manera, preparados. Ahora sus hijas lo viven con naturalidad porque ven que todavía se desenvuelve.

Volver a empezar

Andrés deja la cucharilla sobre el plato del café. Han pasado más de veinte años desde aquel diagnóstico, pero recuerda la fecha sin titubear. En 2003 se afilió a la ONCE y en mayo empezó a trabajar como vendedor. "Antes los dos sueldos eran compatibles y ya sí podía. Ahí conseguí respirar. Se me abrió un poco el mundo".

Comenzó en la estación de autobuses, después en Cánovas, en San Juan o allí donde faltara alguien. ¿Que si le gustaba? "No me quedaban más cojones que gustarme", responde. Al principio no vendía ni 15 cupones al día, pero al tiempo le trasladaron al hospital San Pedro de Alcántara. Allí se ganó a la clientela, terminó vendiendo 250 diarios y, sobre todo, disfrutando de aquel trabajo.

"Había gente que me decía: '¿Y tú por qué llevas bastón si ves más que yo?'". En cierta manera lo entendía, porque durante una etapa ni siquiera usaba el bastón para ir al hospital. Madrugaba, caminaba por la calle Caleros cuando apenas había gente ni coches y se apañaba bien, pero eso alimentaba los malentendidos. "Muchos me decían: 'Hostia, ¿y a ti qué te pasa para vender cupones? Si no estás cojo ni manco y ves'".

Ahora, con 64 años, el bastón blanco es fundamental para manejarse con los obstáculos. La audición también se va apagando, aunque todavía escucha bastante. "Me sigue preocupando no ver y oír cada vez menos", reconoce ya a mitad de la entrevista. "Yo sé que esto se va a apagar, llegará un momento en el que esté como algunos compañeros. Esto es como la muerte, te llega".

Vivir antes de que se apague

Andrés cree en vivir la vida mientras todo lo que tiene que llegar le está dando todavía un respiro y, por eso, jamás se ha quedado en casa. Los lunes va a su huerto por la mañana. Tiene una parcela con bancales y allí planta tomates, pimientos, berenjenas o pepinos. Un voluntario le ayuda en lo que no puede hacer solo y se reparten entre los dos lo que sacan.

Después del huerto vuelve a casa, se ducha y lee braille hasta la hora de comer. Los lunes por la tarde aprende bachata en la ONCE y después se toma una cerveza con los compañeros en Colón. Los martes pasea y los miércoles camina con una voluntaria que fue atleta. Hacen ocho o nueve kilómetros en hora y cuarto. Los jueves vuelve al huerto y al braille.

"Yo no me aburro, me faltan horas", suelta esbozando una sonrisa.

No cree que se hubiera propuesto tantos retos si no hubiera aparecido la enfermedad. "Te voy a decir la verdad. Dentro de la desgracia, parece que he empezado a vivir la vida. Antes era trabajar, trabajar y trabajar siempre".

En 2022 le dijo a un compañero de la ONCE que quería hacer el Camino de Santiago antes de perder la vista por completo. "Me cago en Dios, pues lo vamos a hacer", le contestó.

Andrés, durante el Camino de Santiago. / Cedida

Fueron trece días y 330 kilómetros desde León hasta Santiago. Sin prisa, sin horarios, para perderse en los pueblos y hablar con la gente. "Cuando terminé me sentí muy orgulloso. Demostramos que los ciegos también pueden hacer el Camino".

Andrés sabe que aún tiene suerte. Lo dice porque conoce a otros compañeros que ya han perdido mucho más. No se engaña sobre el futuro, pero tampoco quiere vivir antes de tiempo lo que todavía no ha llegado.

— ¿Tienes miedo?

— Ahora no, porque estoy preparándome. Quiero vivirlo todo, montar en globo, tirarme en paracaídas, hacer parapente, lo que sea. Viajar. Vivir ahora que puedo.

En medio de esta conversación en la churrería del barrio de San Blas, pasa un vecino y le saluda. "Cuánto tiempo sin verte, y eso que vivimos en el mismo barrio, pero estoy todo el día de casa al trabajo", le dice. Andrés responde sin pensarlo: "Pues no trabajes tanto, que nos vamos a morir igual".

Y remata así la historia, que contó en el mismo orden en el que ahora se publica y con la misma naturalidad con la que habla de lo que le espera. "Esto es como la muerte. Cuando la tienes ahí dices: 'Hostias'. Pues igual. Mientras tanto, vivo la vida. Disfrútala. Es lo que hago yo".