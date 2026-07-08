Las ayudas de 40 euros mensuales para las academias de inglés llegarán a los pueblos con clases online

La Junta de Extremadura prepara cambios en las ayudas de 40 euros mensuales para estudiar inglés fuera del horario escolar. La modificación permitirá que estas subvenciones, dirigidas a los alumnos de ESO de centros públicos y concertados, puedan utilizarse también para clases online en directo, además de las presenciales, siempre que sean impartidas por centros de idiomas acreditados en la región.

El objetivo es facilitar el acceso a este refuerzo educativo al alumnado que vive en pueblos o zonas dispersas, donde no siempre existe una academia cercana o donde los desplazamientos pueden convertirse en una barrera para las familias. El borrador de decreto elaborado por la Consejería de Educación y Formación Profesional introduce expresamente la posibilidad de que las clases se impartan bajo la modalidad presencial y/o mediante clases online en tiempo real.

La propia Junta justifica el cambio por la dispersión territorial y la baja densidad poblacional de Extremadura, dos factores que dificultan la igualdad de oportunidades en el acceso a actividades formativas complementarias. Con esta modificación, Educación busca que la residencia en zonas rurales no limite el nivel de competencia lingüística del alumnado y que los estudiantes puedan seguir las clases desde su municipio sin necesidad de desplazarse.

Un grupo de alumnos, en una clase de una academia de inglés. / EL PERIÓDICO

Clases en vivo

La novedad no abre la puerta a cualquier curso por internet. El borrador habla de clases online síncronas, es decir, formación en vivo, con profesorado y estudiantes conectados al mismo tiempo a través de internet. La enseñanza deberá permitir la interacción en tiempo real mediante videoconferencias, foros o chats, con una dinámica similar a la de un aula física, aunque cada alumno pueda seguirla desde una ubicación distinta.

La medida pretende adaptar la ayuda a la realidad de muchas familias extremeñas. En los municipios pequeños, la oferta de academias o centros de idiomas puede ser limitada, y en algunos casos el acceso a clases de inglés depende de la disponibilidad de transporte, de los horarios familiares o de la distancia al centro más cercano. Ahora, la modalidad online en directo se plantea como una vía para ampliar la cobertura territorial de la ayuda.

Estas subvenciones nacieron como una medida compensadora para favorecer la igualdad de oportunidades en educación y apoyar al alumnado de ESO en el aprendizaje del inglés fuera del horario lectivo. Hasta ahora, el diseño de las bases estaba centrado en la asistencia a centros de idiomas acreditados, pero la experiencia de gestión ha llevado a la Consejería a introducir ajustes para mejorar su eficacia.

Más trámites por Rayuela

El nuevo borrador del decreto regulador también actualiza la forma de presentar las solicitudes. La tramitación se realizará preferentemente de forma electrónica a través de la plataforma educativa Rayuela, aunque se mantiene la posibilidad de presentación presencial si no fuera posible hacerlo por vía telemática.

La Consejería defiende que esta fórmula reducirá cargas burocráticas, evitará desplazamientos y permitirá una gestión más ágil para las familias. El texto también contempla que la plataforma emita un justificante con la fecha y hora de presentación, el número de registro y los datos principales de la solicitud.

Plataforma educativa Rayuela. / Juntaex

Además, se incorpora como documentación el certificado de empadronamiento colectivo expedido por el ayuntamiento del municipio de residencia. Educación lo plantea como un documento necesario para acreditar la unidad de convivencia y comprobar los umbrales de renta exigidos para acceder a la ayuda.

De igual forma, se prevé que los umbrales de renta puedan actualizarse en cada convocatoria en función de la variación del Índice de Precios al Consumo del año anterior. Con ello, la Junta busca mantener la eficacia económica de la ayuda y evitar que la evolución de los precios deje fuera a familias que cumplen el perfil social de la medida.

Para próximas convocatorias

Las modificaciones no afectarán a procedimientos ya iniciados. El texto incluye una disposición transitoria que establece que los cambios solo se aplicarán a las convocatorias que se pongan en marcha después de la entrada en vigor del nuevo decreto, tras su aprobación en Consejo de Gobierno y posterior publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Con este cambio, las ayudas para estudiar inglés en horario extraescolar amplían su alcance y se adaptan a una realidad especialmente sensible en Extremadura: la distancia entre el alumnado y los recursos educativos complementarios. La Junta abre así la puerta a que los estudiantes de los pueblos puedan acceder a clases de inglés en directo sin que la falta de una academia próxima sea un obstáculo.