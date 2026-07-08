El carril derecho de la A-66 permanecerá cortado entre La Granja y Casas del Monte por la retirada de un vehículo siniestrado

El carril derecho de la autovía A-66 permanecerá cortado temporalmente este miércoles entre los kilómetros 445 y 446, en sentido creciente, en el tramo situado entre La Granja y Casas del Monte, con motivo de las labores de recuperación y retirada de un vehículo articulado siniestrado.

Se trata de un corte programado a raíz de un siniestro vial ocurrido el pasado 1 de julio, por lo que se va a proceder ahora a la retirada del vehículo afectado.

La restricción al tráfico está prevista entre las 08:00 y las 11:00 horas de hoy.

La señalización de la incidencia será realizada por la empresa de mantenimiento de carreteras. Además, se han activado los paneles de mensajería variable de la DGT para informar a los usuarios de la vía.

Noticias relacionadas

Patrullas de la Guardia Civil de Tráfico permanecerán en el lugar supervisando el dispositivo y verificando la correcta señalización, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y favorecer el normal desarrollo de la circulación durante la actuación.